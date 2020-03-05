【口罩供應】本港再現口罩荒？ 南韓擬全面禁止口罩出口

▲ 南韓政府擬計劃全面禁止口罩出口，本港或有機會再度陷入口罩荒？（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，當中南韓因大邱市異端教會「新天地教會」現大規模爆發，成繼中國以外疫情最嚴重地區，境內出現「一罩難求」的情況。據當地傳媒報道，南韓政府計劃再實施新政策，包括考慮全面禁止口罩出口、擴大發售量、臨時限購，以及鼓勵企業周末增產。

報道指，現時南韓允許口罩生產商出口少於產量10%的口罩，基於疫情漸趨嚴峻，南韓政府正探討全面禁止口罩出口的方案，同時採取臨時限購措施，每人每周最多可購買兩個口罩，並通過醫藥品安全使用服務系統以防止重複購買。

事實上，南韓早前已宣布，由2月26日至4月30日，全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量則限制在當天生產量的10%內，生產銷售申報制度的適用對象亦擴大至醫用口罩，需申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量。

值得注意的是，隨着各國實施口罩禁運或限運政策，本港早前亦曾出現「一罩難求」的情況，雖然近日口罩供應短缺的困境有放緩跡象，但搶購口罩潮仍未結束，當中韓國口罩「KF94」及「KF99」有效阻擋病毒感染源，炒價曾高見一個30元以上，現時仍需15至20元一個。

目前南韓口罩每日產量可達1,000萬個以上，當中10%的口罩可出口，若南韓全面禁止口罩出口，本港境內的韓國口罩或有機會再度炒高。

相關文章：

【口罩難求】口罩哪裡買 口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）

【口罩供應】國藥科技在港設口罩生產線 3月底前正式投產

【口罩供應】浩澤淨水開闢防護口罩生產專線 股價抽升兩成

【港產口罩】香港12團體日產100萬口罩救港 平均7.5人用到1個

責任編輯：趙偉津