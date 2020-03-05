A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享） 金融經濟 17:38 2020/03/05 分享： 美股上周連日急挫後，本周上演過山車行情，道指短短4日間由上周低位反彈逾2,400點，極速收復一半失地，投資界預期過山車行情繼續上演。反觀A股在美股外圍最近一輪大跌市中波瀾不驚，上周尾段短暫調整後再展升勢，上證綜指企穩3000點關，重上新冠肺炎疫情爆發、武漢封城前水平。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【美國減息】儲局減息追歐趕日 美國負利率指日可待?（訂戶專享） 2020/03/04 【美國減息】儲局減息追歐趕日 美國負利率指日可待?（訂戶專享） 救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享） 2020/03/03 救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享） 減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享） 2020/03/02 減息救市成定局 救得了股市救不了經濟（訂戶專享） 散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享） 2020/02/28 散戶連日護盤 「千人操」是吉是凶?（訂戶專享） 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 2020/02/27 疫情全球擴散 供應鏈威脅再升級（訂戶專享） 股票 疫情 A股 減息 市盈率 道瓊斯工業平均指數 上海證券交易所綜合股價指數 人民幣 深股通 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入