A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享）

美股上周連日急挫後，本周上演過山車行情，道指短短4日間由上周低位反彈逾2,400點，極速收復一半失地，投資界預期過山車行情繼續上演。反觀A股在美股外圍最近一輪大跌市中波瀾不驚，上周尾段短暫調整後再展升勢，上證綜指企穩3000點關，重上新冠肺炎疫情爆發、武漢封城前水平。

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