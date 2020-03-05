網購商機處處　SHOPLINE最新調查成交增1倍

▲ 網購平台SHOPLINE發布的調查報告，顯示香港電子商務業界的數據，並剖析賣家及買家的特徵和經營網店趨勢。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）影響下，愈來愈多人網購，搜羅各國的消費防疫產品。但其實在疫情爆發前，網購已經融入日常生活當中。據網購平台SHOPLINE發布的調查報告，顯示香港電子商務業界的數據，並剖析賣家及買家的特徵和經營網店趨勢。

【網購體驗】年輕人重視體驗 又較易被騙？

報告提及，平台於2018至2019年期間，賣家成交總額大幅上升，增長超過100%，反映網購逐漸成為生活必不可少的一環。並且不只是初創品牌小店開設網店，不少知名企業，如大棧、杜蕾斯Durex、海邊走走等，均使用網購平台拓展商機。

網購成為日常生活其中一部份，但原來最多的網店類別為流行衣飾，其次分別為食品飲料、生活家居及美粧，共佔約三分一銷售額。報告提及，由於入場門檻較低，以及流行衣飾需求高，促使賣家加入行業。不過，流行衣飾類別因為競爭多，轉換率（即點擊進店的次數和成功交易的百分比）只排行中間位置。

免運費+折扣優惠最吸客

報告顯示，提供折扣及免運費是最有效的銷售策略，並能夠帶動回購。不過，賣家計劃各式各樣的優惠外，推出優惠的時間也相當關鍵。據統計，平台以星期三為最多訂單數量的日子，整體銷量最高的時間則是晚上10時。平台更建議賣家選擇該些時間宣傳，或推出限時快閃活動，提高網站流量及增加消費者消費意欲。

責任編輯：馬意文