【食肆資助】食環署資助食肆最高20萬　申請程序懶人包（附申請表）

申請日期 2020年3月5日上午9時 至 2020年5月4日下午5時止

資助金額 合資格的普通食肆、水上食肆及工廠食堂持牌人 一次性20萬元

合資格的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及滷味店持牌人 一次性8萬元

合資格的小販牌照持牌人 一次性5,000元

申請條件 （持牌食物業界別資助計劃） 於2020年2月14日或之前曾持有食環署發出的有效8類指定食物業牌照(正式或暫准牌照)

於遞交資助申請當天，其持牌食物業處所須仍然營運

有關的持牌食物業處所在遞交申請至審批當天，並沒有牌照轉讓、自願交還牌照或取消牌照申請正在處理中

於資助申請獲審批當天，其上述相關牌照仍然有效

如申請人持有的是暫准食物業牌照，而於遞交資助申請當天，該牌照的有效期少於一個月，則須於該暫准牌照屆滿前或資助申請截止日期前取得相關的正式牌照

申請條件 （持牌小販資助計劃） 申請人須持有由食環署署長根據《小販規例》（第132AI章）於2020年2月14日或之前簽發的有效固定攤位小販牌照或流動小販牌照（「小販牌照」），並於獲批時有關小販牌照仍然有效。

*不適用於「2019年重新編配空置固定小販攤位並簽發新牌照」計劃下獲新簽發小販牌照的人士。

申請方法 1. 網上申請

持牌食物業界別資助計劃（按此）

持牌小販資助計劃（按此）

2.郵寄申請表

申請表格下載：持牌食物業界別資助計劃（按此）

申請表格下載：持牌小販資助計劃（按此）

至該持牌處所所屬的食環署分區環境衞生辦事處