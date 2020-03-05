【南韓疫情】死亡率低於1% 快速病毒檢測助控疫

南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，周三（4日）全日增400多人確診，累計逾5,700宗確診病例。南確診病例的增幅連續第3日放緩，不足1%的死亡率更遠低於其餘國家，或因汲取當年中東呼吸系統綜合症（MERS）疫情的教訓，加快作新冠肺炎病毒檢測，成爲遏制疫情關鍵。

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南韓暫有超過5,000人確診，並錄得35宗死亡病例，死亡率約為0.6%。南韓其中超過4,000宗確診病例來自大邱市，由於政府廣泛為懷疑患者進行檢測，可於大邱市以外的大部分地區控制疫情。其中首都首爾約有1,000萬人口，但累計只有99人確診。

南韓於2015年爆發MERS疫情，導致38人死亡，由於南韓欠缺用於檢測MERS病毒的試劑盒，未能為所有懷疑個案進行檢測。部分受感染患者於多間醫院求診，更加速病毒傳播。

南韓其後汲取MERS疫情的教訓，設立新機制使監管機構可加快與生物技術公司和研究人員合作。南韓是次根據中國於1月中發布的病毒基因序列開發檢測試劑盒，監管機構於數周内授予生産及銷售的許可資格，較平時約需1年的過程快。

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彭博社引述南韓檢驗醫學會理事長指，南韓於短期内已使用敏感度超過95%的病毒試劑盒，為超過13萬人進行病毒檢測。南韓的病毒檢測，明顯較同受疫情困擾的日本更有效率。日本截至周二（3 日），總共只有2,684人接受病毒檢測，東京及和歌山等地區更出現檢測套件短缺的情況。

南韓目前每日可為過萬人作病毒檢測，一般可於數小時內提供測試結果，靈敏度超過90％。另外，首爾政府更開始設立檢測站，讓民眾可於自己的汽車上進病毒檢測，提升效率外更可減少人與人接觸。

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▲ 南韓汲取當年中東呼吸系統綜合症（MERS）疫情爆發的教訓，加快作新冠肺炎病毒檢測，或成遏制疫情關鍵。

責任編輯：鄭錦玲