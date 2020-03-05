滙豐破底平保重傷 過去3年增持帳面蝕2成

滙豐 （00005） 近日沽壓沉重，昨日再創4年低位。滙豐第二大股東平保 （02318） 曾披露由2017年起3次增持滙豐，就算計及股息回報，這3次投資帳面亦要蝕近9億元，佔3次投資總額約2成。

滙豐昨日股會曾低見50.8元，為2016年8月以來低位，即於這段時間內買入滙豐的股東，都有機會錄帳面虧蝕。而滙豐主要股東平保，就於2017年底至2018年底之間，曾3次大手增持匯豐。

3次增持 涉資逾40億

據港交所 （00388） 資料，平保於2017年12日首次披露增持滙豐的資料，當時平保披露，斥資約7.77億元增持1,000萬股滙豐股份，每股平均作價約77.7元。到2018年，平保分別於2月及11月再增持滙豐，於2月以均價79.4元增持3,722萬股，於11月再以均價65.1元增持537.56萬股。這3次股份增持共涉資逾40億元，而每股平均作價約為77.6元，按滙豐今日半日收市價51.7元計算，股價跌幅逾3成。

就算計及股息收入，平保這3次投資仍錄巨額帳面虧損。計及多次股息收入，這3次增持的成本價分別為59元至70元，仍低於現價。連股息收入，平保3次增持滙豐合共錄得近9億元帳醉虧損，按平保3次增持的資金約40億元計，帳面投資虧損逾2成。

據港交所資料，平保現持滙豐約14.2億股，持股量7%，為第二大股東。現價計，平保持滙豐股份市值約733億元。平保此前回應稱，入股滙豐屬於保險資金的財務性投資，看好滙豐的發展前景，且滙豐的分紅率較高，符合保險資金的風險偏好和投資收益要求。

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責任編輯：錢家鋒