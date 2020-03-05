【藍籌業績】九龍倉置業去年基礎溢利減3%　海港城零售銷售額跌23%

九龍倉置業 （01997） 得益於上半年的良好業績及銷售表現，去年基礎淨盈利僅減少3%至97.9億元，期內第三季及第四季營業額分成租金分別大跌49%及78%，全年海港城商戶零售銷售額下滑23%。主席吳天海預期，疫情爆發零售需求大減，可觀租金紓緩措施及市場推廣緩助計劃，將顯著影響今年首季表現。

第二次中期息減少11%

第二次中期股息減少11.4%至0.93元；全年派息2.03元，按年減少3%。以中午收市36.1元計，現價股息率約5.6厘。

下半年基礎溢利 較上半年減少11%

單計去年下半年，九置基礎淨盈利46.07億元，按年倒退8.4%；亦較上半年減少11.1%。

旗艦商場海港城去年商場收入及營業盈利均跌1%，分別至74.5億及66.1億元，主要由於自年中開始，訪港旅客人數及本地消費皆大跌。吳天海認為，消費疲弱的影響，將滯後至2020年方見顯著。

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至於海港城寫字樓部分，收入升4%至27.5億元，出租率約93%。由於鄰近西九龍高鐵站，未來數年需求可望保持穩定。吳天海稱，寫字樓租金錄得單位數字增幅，可稍為減輕商場租金下跌的影響，但商場租金佔總租金比重逾60%。

時代廣場銷售額跌19%

時代廣場方面，商場的人流及銷售表現均受嚴重影響，租戶全年銷售額跌19%，收入減少4%，營業盈利亦減3%。荷里活廣場的收入及營業盈利均跌3%。

吳天海指，病毒疫情爆發將會是今、明兩季的全球焦點所在，目前難以推測病毒的遺害及對經濟和社會復甦造成的損害，而本地社會政治事件和中美關係持續緊張亦是影響香港盛衰的關鍵因素，相信零售和酒店業預計難以幸免受上述威脅所拖累，隨今年經濟放緩，寫字樓的出租率和租金水平亦將承受更大壓力。

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