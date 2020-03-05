英國廉航Flybe倒閉 捱不住疫情低潮

▲ 英國航空公司Flybe捱不過疫情低潮倒閉。

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續擴散，多國政府迫於無奈封關，航空業進入冰河時期。本身已有財政困難的英國航空公司Flybe捱不過新冠肺炎疫情低潮倒閉，Flybe所有航班即時取消。

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有超過40年歷史的英國廉航Flybe發聲明，宣布結業，當地時間周四凌晨3時進入破產程序，由會計師樓安永擔任管理人。

航空公司在網站上張貼告示，提醒已訂機票的旅客在預訂到其他航空公司的機票前，不要到機場。

Flybe行政總裁Mark Anderson向員工發信，稱新冠肺炎疫情令情況變得更困難，形容是懷着巨大傷感及深深的悲痛宣布倒閉消息，強調股東及管理層已全力向政府及供應商尋求資金與援助，但不成功，已別無他法。

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Flybe因為業務擴充得過大，以至財政出現困難，去年獲維珍航空（Virgin Atlantic）為首的財團收購，得以繼續經營，但財政問題未解決。股東今年一月曾注資3000萬英鎊，並請求政府出手打救。

Flybe是英國主要航空公司之一，其結業反映疫情的航空業的衝擊極之強勁。艱難時期中，維珍航空亦已宣布停止招聘及要求員工放無薪假，節省開支，行政總裁減薪20%，為時4個月。

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