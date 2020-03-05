【新冠肺炎】外媒揭支付寶「健康碼」助政府監控　與執法部門共享資料

▲ 支付寶早前推出「健康碼」應用程式，讓市民自行申報健康情況，審核後就會出現二維碼（QR Code），外出時一掃就能證明健康狀況。然而據《紐約時報》報道，該系統可與內地執法部門分享用戶的數據，惹來監控市民的質疑。

因應新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情，支付寶早前推出「健康碼」應用程式，讓市民自行申報健康情況，審核後就會出現二維碼（QR Code），外出時一掃就能證明健康狀況。然而據《紐約時報》報道，該系統不僅可以實時判斷某人是否具有傳染風險，還可與內地執法部門分享用戶的數據，惹來監控市民的質疑。

支付寶健康碼應用程式會要求用戶自行在線申報其健康狀況，通過審核後，便產生一個顏色QR Code，分為3個健康狀況顏色：綠色代表能憑碼通行；黃色代表實施7日內隔離，連續（不超過）7日健康打卡正常將轉為綠色；紅色則代表實施14內隔離，連續14 日健康打卡正常就轉綠色。

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該支付寶健康碼應用程式，由杭州市政府與阿里巴巴以及螞蟻金服合作開發。螞蟻金服表示，該系統已經在 200 多個內地城市開始使用，並有望在短期內於全國使用。

惟《紐約時報》對該軟件代碼的分析發現，該應用程式可與當地的執法部門共享用戶資料，監視其位置以及健康狀況，並且表示該預計在疫情過後還會繼續存在，繼而幫助政府進行監控。

報道指，一旦用戶授權該軟件訪問個人數據，一個名為「向警方報告信息和地點(reportInfoAndLocationToPolice)」的程式就會把用戶的位置、城市名稱及識別編碼發送給伺服器。

而螞蟻金服集團首席法務合規官陳磊明在一份聲明中指出，所有人員須遵守數據的安全及隱私，在提供任何數據給第三方時也需獲得用戶的同意。並表示私營部門和公共部門在流行病控制方面的合作是一種全球慣例。

責任編輯：張寶燕