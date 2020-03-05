【美國疫情】華盛頓州最嚴重3原因 料本周500人染病

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）在美國持續擴散，華盛頓州是美國疫情的焦點。《紐約時報》總結了該州的疫情，並列出3個可能導致該州成嚴重疫區的因素。專家料，華盛頓州本周最可能有300至500人染病。

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華盛頓州金郡官員表示，目前的疫情比全國任何地方都要嚴重，採取的措施將成為其他地區遵循的模式。西雅圖公共衛生主管海斯（Patty Hayes）指，區內的醫療系統正承受巨大壓力。

當局建議，西雅圖及周邊地區年滿60歲或有潛在健康問題的居民應留在家中；團體應取消10人以上的聚會。微軟（Microsoft）也要求灣區的員工在家工作，直至3月25日。

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華盛頓州有多少宗確診？

截至周三（4日）晚上，華盛頓州已有45人確診新冠肺炎，包括郵輪乘客；10人死亡。柯克蘭（Kirkland）的老人院是該州的焦點，死者中有8人是該院的居民；相關的確診人士有18人，其中一名患者曾到訪老人院。

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專家估計，如果病毒自1月中以來，一直在華盛頓州傳播，估計最有可能的是300至500人。

▲ 西雅圖郊區柯克蘭一間護老院至少6人確診新冠肺炎。

為什麼華盛頓州疫情嚴重？

主要有3個可能原因。其一，西雅圖郊區柯克蘭一間護老院內，至少6人確診新冠肺炎，懷疑成為疫情爆發點。在有潛在健康問題的長者中，病情更為嚴重；又或在該地區出現社區傳播。

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其二，當地有民眾曾到中國，並感染新冠肺炎，但回國時未發現染病。這情況亦會導致社區傳播，直到更多的人受到影響才被發現。

其三，相對其他州分的人口，華盛頓州人口較多，可能執行比其他地區更多的病毒檢測。目前仍不清楚是否如此，但該州上星期才廣泛地檢測，而最近就多了很多確診病例。各州檢測標準不同。

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華盛頓州是否首個爆發地？

也算是。美國首名被疾病控制及預防中心（CDC）確認的新冠肺炎患者，是華盛頓州居民，他在1月20日確診，已經康復出院。

但華盛頓州上周才發現更多確診個案。同時，伊利諾伊州、加州、亞利桑那州，麻省和威州都出現確診病例。

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▲ 西雅圖郊區柯克蘭一間護老院至少6人確診新冠肺炎。

記者：鄧燕君