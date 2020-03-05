德勤：提供更具吸引力的稅務優惠　進一步鞏固香港國際金融中心地位

眾所周知，金融服務業一直都是香港經濟的重要支柱。其中，資產和財富管理是金融服務行業中，一個快速增長的板塊。政府在近年提出了多項措施，去完善針對基金在港成立和營運的法律制度（如已於2018年7月生效的「開放式基金型公司」法規，和即將推出的「有限合伙基金」法規），及稅務優惠（如自2019年4月1日生效的「統一」基金免稅條例），以吸引更多基金落戶香港，積極打造香港為資產和財富管理中心

在剛發佈的《2020/21財政預算案》中，政府表示會在符合若干條件下，為在本港營運的私募基金，所分發的附帶權益（carried interest）提供稅務寬免，而有關安排預計將由2020/21年度起適用。我們樂見政府積極回應了業界近年來對於附帶權益，在稅務處理上不確定性所表達的擔憂，旨在進一步促進香港私募基金的發展。

附帶權益的稅務寬免

從香港稅務角度而言，附帶權益的稅務定性及處理（即應當作投資收益或服務費/勞務收入），一直缺乏明確的指引。稅務局在2016年發佈的《第51號釋義及執行指引》中指出，附帶權益可能屬於服務費或勞務收入性質，而稅務局可引用一般反避稅條文，就包裝成投資收益的附帶權益，徵收利得稅或薪俸稅，除非該收益是真實投資的公平收益。稅務局上述立場令附帶權益的香港稅務處理，更加備受爭議。

這次政府在財政預算案中提出對附帶權益的稅務寬免，將會令附帶權益的稅務處理更清晰，這無疑對私募基金行業而言，是個好消息。

對於附帶權益稅務寬免的處理方法，我們認為可參考其他國際資產管理中心的相關條例，例如美國和英國均以投資的持有期，去判斷附帶權益是否在相關稅例下，被視為資本收益或投資收益（在美國，如投資的持有期不少於3年，與該投資相關的附帶權益將被視為「長期資本收益」）。我們希望政府在立法的咨詢過程中，積極參考國際間針對附帶權益的稅務處理及考慮業界意見，以推出具競爭力及可行的稅務寬免條例。

其他稅務優惠建議

因應開曼群島及英屬處女群島早前出台的經濟實質法規，海外基金或有需要向島外轉移其基金管理活動。因此，政府可藉此機遇提供更具競爭力的稅務優惠，去吸引更多海外基金及基金經理遷移至香港，以進一步鞏固香港作為資產管理中心的地位。例如，我們建議政府可就基金經理人，在香港產生的合資格收入，提供稅務優惠（例如8.25%的優惠稅率）。

除此之外，我們建議政府可考慮推出一個全面的地區總部稅務優惠，就成立於香港的地區總部，提供稅務優惠（例如8.25%的優惠稅率），以增強香港作為跨國企業地區樞紐的競爭優勢，吸引更多跨國集團（包括金融集團）在香港設立地區總部職能，從而增加本地僱員、高級行政人員和人才，以及金融和專業服務的需求，促進香港整體經濟的長遠發展。