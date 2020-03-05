【美國疫情】洛杉磯醫護人員確診 未知傳播原因

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在北美州蔓延。美國國土安全部（DHS）周三（4日）表示，在洛杉磯國際機場，進行冠狀病毒篩查的一名穿著防護裝備的專業醫護人員，被檢驗出新型冠狀病毒陽性反應，暫時未知傳播原因。

美國國土安全部在一份聲明中稱，該患者於2月29日開始表現出類似感冒的症狀，後一天到訪診所進行新冠病毒測試，測試結果呈陽性。

美國國土安全部發言人斯威夫特（Heather Swift）稱，國土安全部總部在周二晚間接到了有關情況的警報。該人在家中被隔離，症狀輕微，並接受醫療監督，他的直系親屬也在隔離當中。

斯威夫特表示：「國土安全部高興地報告，此人訓練有素，無論在工作中和開始感到不適時，都做對所有事情。他穿著所有正確的防護設備，並在工作中採取了必要的防護措施。」根據美國國土安全部的資料，此人最後在洛杉磯國際機場的上班時間是2月21日。

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美國國土安全部表示，尚不知道這起案件是否因為患者身為醫療檢查員，而受到社區傳播。洛杉磯國際機場經過篩選的旅客中，並沒有報告顯示出現新冠肺炎的病例。

洛杉磯市長加塞蒂（Eric Garcetti）在周三稱：「我要全力以赴，感謝我們一直在與我們合作的聯邦官員。」洛杉磯同日宣布衛生緊急狀態。

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責任編輯：曾子龍