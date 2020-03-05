國泰航空洩940萬乘客私隱　被英國罰款500萬元

國泰航空 （00293） 於2018年10月公布約940萬名乘客資料外洩，包括護照號碼、身份證號碼、出生日期等。英國資訊專員辦公室（ICO）指，國泰航空未能有效保護顧客個人訊息安全，因此判予最高罰款50萬英鎊（約500萬港元）。

ICO指，國泰航空於2014年10月至2018年5月期間，電腦資訊系統缺乏適當的安全措施，導致乘客訊息被洩露，當中約11萬名乘客是英國人，另外940萬名乘客來自全球各地。

國泰聲明指，過去3年已在資訊科技基建及安全性投入大量資源，未來會繼續在這方面繼續進行投資，並會與ICO及其他相關機構緊密合作，而集團的調查顯示暫未有證據顯示乘客的個人資料被不失常取用。

延遲半個月才公布乘客私隱被洩

國泰於2018年3月已在其資訊系統發現可疑活動，5月初確認個人資料曾被外洩，但延至10月24日才公布。

香港私隱專員公署去年發表調查報告，指國泰於漏洞管理、技術保安措施及資料管治方面，並沒有採取合理及切實可行的步驟，以保障受影響乘客的個人資料免受未獲授權的取覽或查閱，因此違反《私隱條例》的保障資料下的原則。

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