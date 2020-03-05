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【英國疫情】政府拒每日公布疫情捱批 增至89確診

環球社會熱點 11:49 2020/03/05

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情嚴峻，英國一日新增36宗確診病例，至今累計增至89人確診，突破英國單日内新增病例記錄。英國衛生部於確診病例大增後，停止每日公布新增患者的詳細信息，遭批評刻意隱瞞疫情。

【英國疫情】恐五分一人請病假 政府公布抗疫計劃

【美國疫情】疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做

英國《衛報》報道，新增的36宗病例中，最少3宗屬英國本地感染病例，外界憂慮英國已出現社區傳播。但英國衛生部官員指，由於新確診病例數量龐大，將停止每日公布新確診患者的信息，僅於每周五總結時披露有關信息。

多國均會每日披露新冠肺炎疫情信息，方便國民掌握疫情變化以作對策。其中新加坡政府每日以4種官方語言通報疫情，包括確診數字，及新增患者曾出入的場所和街道。另外，南韓亦提供電話警報服務，如民眾經過確診患者曾到地點的100米範圍内，就會觸發警報。

無視世衛定性 德國宣布病毒全球大流行

【美國疫情】加州首死者曾坐郵輪至尊公主號 21人疑染病

英國衛生部前分區負責人阿什福德（Paul Ashford）批評，政府與公眾為平等夥伴關係，應盡可能共享疫情，讓公眾了解疫情詳細信息，以安排其日常生活。

倫敦大學皇家霍洛威學院生物人類學專家科爾（Jennifer Cole）亦表示政府作出不明智決定，指每周公布疫情將造成信息真空，並有不可靠的消息來源作出填補，或導致假新聞傳播。

另外，英格蘭地區衛生總監惠蒂（Chris Whitty）表示，目前仍未知新增的3名本地感染患者，是以直接或間接途徑，與最近曾外遊的人士接觸，才會遭到感染。惠蒂更估計，英國可能已錯過遏制疫情的階段，疫情或延遲至夏天才可受控。

【歐洲疫情】德國俄羅斯 禁止口罩出口

【國際疫情總覽】美國加州進入緊急狀態 德國宣布病毒全球大流行（不斷更新）

英國一日内新增36宗確診病例，英國衛生部停止每日公布新增患者的詳細信息，遭批評刻意隱瞞疫情。

責任編輯：鄭錦玲

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間12:00）

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