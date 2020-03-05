  • 19°C
香港時間 : 2020305日 (四) 13:53
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【英國疫情】不再每日公布疫情捱批 增至89確診

環球社會熱點 13:24 2020/03/05

分享：

【新冠肺炎英國疫情】英國一日新增36宗確診病例，英國衛生部停止每日公布新增患者的詳細信息，遭批評刻意隱瞞疫情

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情嚴峻，英國一日新增36宗確診病例，至今累計增至89人確診，突破英國單日内新增病例記錄。英國衛生部於確診病例大增後，停止每日公布新增患者的詳細信息，遭批評刻意隱瞞疫情。

英國恐五分一人請病假 政府公布抗疫計劃

【歐洲疫情分佈】意大利死亡高於伊朗 全國停課

英國《衛報》報道，新增的36宗病例中，最少3宗屬英國本地感染病例，外界憂慮英國已出現社區傳播。

但英國衛生部官員指，由於新確診病例數量龐大，將停止每日公布新確診患者的信息，僅於每周五總結時披露有關信息。

無視世衛定性 德國宣布病毒全球大流行

英國廉航Flybe倒閉 捱不住疫情低潮

多國均會每日披露新冠肺炎疫情信息，方便國民掌握疫情變化以作對策。

其中新加坡政府每日以4種官方語言通報疫情，包括確診數字，及新增患者曾出入的場所和街道。

南韓亦提供電話警報服務，如民眾經過確診患者曾到地點的100米範圍内，就會觸發警報。

【美國疫情分佈】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態

加州首死者曾坐遊輪至尊公主號 21人疑染病

英國衛生部前分區負責人阿什福德（Paul Ashford）批評，政府與公眾為平等夥伴關係，應盡可能共享疫情，讓公眾了解疫情詳細信息，以安排其日常生活。

倫敦大學皇家霍洛威學院生物人類學專家科爾（Jennifer Cole）亦表示政府作出不明智決定，指每周公布疫情將造成信息真空，並有不可靠的消息來源作出填補，或導致假新聞傳播。

美國疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做

華盛頓州最嚴重3原因 料本周500人染病

另外，英格蘭地區衛生總監惠蒂（Chris Whitty）表示，目前仍未知新增的3名本地感染患者，是以直接或間接途徑，與最近曾外遊的人士接觸，才會遭到感染。惠蒂更估計，英國可能已錯過遏制疫情的階段，疫情或延遲至夏天才可受控。

南韓朴槿惠也遭牽連 新天地教會是甚麼？

【國際疫情總覽 最新消息】

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
今日
【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
英國廉航Flybe倒閉 捱不住疫情低潮
今日
英國廉航Flybe倒閉 捱不住疫情低潮
德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行
今日
德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行
【美國疫情】加州首死者曾坐郵輪至尊公主號 21人疑染病
今日
【美國疫情】加州首死者曾坐郵輪至尊公主號 21人疑染病
【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
今日
【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
傳染病 疫情 假新聞 英國 英格蘭 冠狀病毒 武漢 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【南韓疫情】新天地教會是甚麼 朴槿惠也遭牽連

下一篇文章

【南韓疫情】死亡率低於1% 快速病毒檢測助控疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間13:00）
【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態
【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態