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【上市公司訊息披露】傳港交所要求IPO申請人披露疫情影響 17家公司明確提及風險

金融經濟 12:41 2020/03/05

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港交所向申請上市的公司要求，披露疫情對其業務的影響。

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，外電引述消息指，港交所 （00388） 向申請上市的公司要求，需要披露疫情對其業務的影響，並提供疫情的預防措施的資訊，以及可能對客戶和供應商造成的任何潛在影響的詳細信息。

路透社引述3位消息人士指，港交所已要求希望上市的公司，詳細說明任何供應鏈中斷下業務的應急計劃，以及在最壞的情況下（業務被暫停）現有現金餘額可以持續經營的時間。

報道又指出，馬來西亞軟件開發商C-Link Squared是最新遞表的公司，在港交所的要求下，其上市文件中曾34次提新冠肺炎。港交所回覆查詢時表示，交易所的上市規則要求上市申請人提供足夠的信息，以使潛在的投資者能夠對申請人進行適當的知情評估。

17家上市公司明確提及疫情風險

據港交所網站顯示，自2月初以來共有18家公司遞交上市文件，除了Ritamix Global Limited外，其餘17家公司均有明確在文件中，明確地提到新冠肺炎可能會對公司業務的潛在影響。值得注意的是，在2月初時遞交文件的企業，大多只提到疫情有機會影響其業務營運、構成風險，未有詳述具體詳述。但在C-Link Squared的上市文件中，已提到了有關供應鏈及庫存量等信息。

另外，據Jianzhi Education Technology於2月28日的上市文件，其甚至詳細披露了位於湖北的客戶產生的收益佔其總收益比例。

相關文章︰港交所︰財報披露不全面延期因會損害市場　1304間可如常公布業績

【新冠肺炎】港交所向社福機構捐1千萬　助社區應對疫情

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