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【美國疫情】加州首死者曾坐郵輪至尊公主號 21人疑染病

環球社會熱點 11:14 2020/03/05

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在美國，新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，加州出現首宗死亡帶例。死者上月曾坐郵輪至尊公主號（Grand Princess），加州另一名患者也曾乘坐該郵輪。郵輪返回三藩市，船上已出現小型感染群。

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加州普萊瑟縣（Placer County）衛生部門透露，死者是有潛在健康問題的71歲老翁，上月11日至21日乘坐至尊公主號；該航程是由三藩市前往墨西哥。老翁在上月27日入院，曾與他接觸的10名醫護和5名急救人員，正接受隔離。

至尊公主號發表聲明指，接獲美國疾病控制及預防中心（CDC）通知稱，船上有「小型感染群」（small cluster）。船上11名乘客和10名船員出現新冠肺炎症狀。

在美國，新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，加州出現首宗死亡帶例。

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至尊公主號2月的航程由三藩市前往墨西哥；目前航程原本前往夏威夷，途經停墨西哥。但當局下令至尊公主號返回三藩市港口。CDC、海岸警衛和州衛生機構的工作人員將進行檢疫，船上所有人不得上岸。

兩次航程中的乘者和船員都在周三（4日）收到健康建議。衛生官員指，有乘客乘坐了兩程。

至尊公主號表示，已經與CDC分享了重要的旅行和健康數據，以便他們向州和縣的衛生部門發通知，跟進可能已經患病的人。

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加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）同日宣布，進入緊急狀態，以撥出更多資金應對疫情。他指出，船上載有約2500名乘客，有一半是加州人；逾1000名船員。

至尊公主號與鑽石公主號同屬嘉年華遊輪（Carnival Corp），該集團是全球最大的郵輪運營商。

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疫情 傳染病 郵輪 夏威夷 加利福尼亞 美國 新冠肺炎 武漢肺炎 鑽石公主號

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