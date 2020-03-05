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憧憬賣產東亞急漲14% 花旗調升目標價4成籲買（第二版）

金融經濟 13:29 2020/03/05

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有接近消息人士曾對本報透露，東亞今次重組並非只著眼於非核心業務，所有有助提高回報的措施都有可能推行。

本地老牌華資銀行東亞 （00023） 宣布全面業務檢討，即觸發市場憧憬其出售資產，股價午後急漲14%，創3個月高。券商花旗估計，東亞有機會出售核心的中港業務，逐將東亞評級由「沽售」提高至「買入」，目標價調升4成至21元。

花旗認為，東亞委聘高盛作為今次業務檢討的財務顧問，而且方案獲曾多次「逼宮」要求東亞賣盤的對沖基金Elliott支持，反映今次檢討可能並非單純著眼於出售非核心資產，而是所有可以釋放價值的選項都會是考慮之列，包括出售香港或中國業務、甚至兩者都放售

有接近消息人士曾對本報透露，今次重組並非只著眼於非核心業務，所有有助提高回報的措施都有可能推行，包括：出售資產、重新審視核心的中港業務、財富業務，以至引入策略股東及合作夥伴。

相關文章：東亞業務檢討股價再升9% 消息：不排除出售資產、重新檢視中港業務（第三版）

花旗進一步作出3個潛在檢討結果，分別是：集團出售東亞中國業務、東亞香港及中國業務分開出售，以及賣盤

當中，以出售東亞中國業務機會較高，而且有助保留及釋放香港業務價值。花旗指，中國業務由於規模所限，短期亦難以扭轉業務欠佳的情況，故認為此方案機會較高。

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香港股票 金融機構 東亞銀行（00023） 銀行 對沖基金 中國 香港 買入 目標價 花旗銀行

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