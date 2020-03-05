周大福港澳銷售急挫60%　為何股價仍照升逾6%

周大福 （01929） 公布截至2月底止兩個月，港澳零售值急挫60%，同店銷售跌59%，同店銷量跌61%；中國內地零售值按年跌42%，內地同店銷售跌49%，表現略好過港澳。周大福股價今日仍照升，全日升逾6%，收報7.09元。

為配合新冠肺炎疫情防疫工作，早前周大福稱港澳有40多間分店暫停營業。截至2月底止，內地和港澳分別約70%及64%零售點已經恢復營業。 周大福發言人指，目前港澳大部分分店已恢復營業，並縮短營業時間至晚上7時。

高盛此前發報告，比較六福 （00590） 、周大福 （01929） 和莎莎這三間在中港兩地均有業務的珠寶和藥妝股，在疫情爆發下所受的影響。 該行指出，按門店位置劃分，六福約5.4%門店位處湖北省，周大福則有4.2%、莎莎僅得0.4%。六福和周大福的內地業務佔總收入比重分別為42%和68%。

該行指出，雖然六福和周大福來自內地市場收入佔比高，惟毛利表現較佳，批發組合增加有助分散香港遊客萎縮的風險，並穩定中國業務收入。

相關文章：

【零售寒冬】周大福首2個月港澳同店銷售挫近60% 64%零售點恢復營業

【零售寒冬】逾百分店停業 一文看清零售餐飲股寒風