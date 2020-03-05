瑞信：亞洲疫情正受控 亞股未來6至12個月料跑贏歐美

▲ 瑞信指，亞洲經濟相對上較歐美穩健，而且亞洲各國比歐美更有能力推動更進取的財政刺激政策。

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球快速擴散，但券商瑞信認為，這次由新冠肺炎引發的環球經濟下滑，新興亞洲各國將展現韌力，看好亞大區股市（不計日本）可以在未來6至12個月會跑贏，絕對回報很大機會是正數

瑞信指，新冠肺炎在歐美確診人數不斷上升時，即使中國工廠陸續復工，但中國新增確診人數正在下降，反映疫情正受控，而高溫正在保護南亞及東南亞地區，更重要是，亞洲經濟相對上較歐美穩健，而且亞洲各國比歐美更有能力推動更進取的財政刺激政策。

亞股估值較環球股市更吸引

反映未來6個月走勢的技術指標，上月開始對亞太區股市呈溫和看好，同時MSCI亞大區股市指數較MSCI環球股市指數折讓約15%，若撇除資訊科技（IT）行業，折讓更高達20%，市帳率亦較環球股市有30%折讓。種種數據均顯示亞股的估值較環球股市更吸引，維持對IT樂觀的看法，而IT正是亞洲的強項。

「疫情會減慢5G發展速度，供應押後登場，但不會削弱消費者對科技產品的需求。」瑞信稱，IT硬件股在亞洲有較高比重，而新科技周期對有關股份特別利好。

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