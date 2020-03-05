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【美國減息】減息利淡盈利前景 花旗、摩通齊削滙豐目標價

金融經濟 10:43 2020/03/05

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券商花旗及摩根大通齊削滙豐目標價。（資料圖片）

美國聯儲局意外減息半厘，多隻銀行股昨日急挫。券商花旗因應美國減息，將滙豐 （00005） 今年至2022年的盈利預測下調4%至5%不等，同時將目標價削6%折合約46.74元，維持「沽售」評級。

花旗早前已因應減息全線下調香港銀行股目標價及評級，最新亦下調國際銀行股滙豐的目標價。

相關文章：【減息影響】減息威脅港銀盈利 花旗削全線港銀目標價

按滙豐年報列明，每減息25點子，將對盈利造成8.49億美元的負面影響。由於花旗預測，今年美國仍有25至50點子的減息空間，而滙豐另一主要市場英國仍有減息可能，因此不利其利息收入及整體盈利前景。

另一券商摩根大通則因應滙豐業務重組而調整預測。摩通指，重組將衍生約60億美元的重組開支及約12億美元的出售資產減值損失，逐將未來3年的列帳基準盈利調低5%至18%。

同時，花旗將原預測回購額度移除，最新估計滙豐最快亦要待2022年低，才會宣布新一輪總值20億美元的回購計劃。維持對其「中性」評級，目標價由63元降至60元。

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