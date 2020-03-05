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【歐洲疫情】德國俄羅斯 禁止口罩出口

環球社會熱點 10:21 2020/03/05

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德國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，許多國家也決定要禁止口罩等物資出口。目前德國累計確診病例已超過200宗。德國當局宣布，周三（4日）起禁止出口包括口罩在內的防護性醫療用品。同日，俄羅斯也宣布禁止口罩和護目鏡等多項醫療用品出口。

德國和俄羅斯禁止口罩出口

德國衛生部和內政部在共同發表聲明，宣布一項今天生效的法令，禁止出口醫療防護設備，包括口罩、手套和防護服等。目的是防止德國在處理病毒傳播時出現防護用品短缺。

德國衛生部和內政部稱，只有在某些條件下才有例外，包括人道主義援助。衛生部長周三宣佈會購買一百萬個防護口罩予醫務人員使用。

德國漢諾威工業博覽會原本預計將有20萬人次參觀，有5,000家參展商參加，但由於疫情而被推遲，將於7月13日而不是4月20日開幕。

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據俄羅斯國營電視台RT指出，俄羅斯政府也於周三宣布簽署臨時禁令，禁止出口多種醫療器材，包括口罩、酒精、消毒液、抗病毒劑，醫用防護口罩、護目鏡以及鞋套等等，這項禁令會持續到6月1日才會解禁。

俄羅斯貿易和工業部長丹曼圖洛夫（Denis Manturov）稱，採取這一措施是為了防止醫療用品出口，不會影響國內醫療用品的銷售。投機者正在購買包括口罩在內的醫療產品，並將其出口到國外以謀取利潤。

遠東聯邦大學國際關係學者盧金（Artyom Lukin）周二在社交平台Twitter稱：「我被告知，俄羅斯工廠大大提高了口罩的產量，每天生產數以千萬計的口罩。需求不在俄羅斯。最初是中國。但是中國已經提高了自己的產量。俄羅斯口罩的最大進口國現在是韓國。」

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責任編輯：曾子龍

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