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【新股IPO】Airbnb中國業務傳大跌8成 上市計劃恐推遲至明年

金融經濟 09:53 2020/03/05

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《彭博》引述消息指，Airbnb上市計劃恐會推遲至明年。

外電引述消息指，旅行住宿平台Airbnb原計劃在今年3至4月啟動上市程序，並於今年內上市。不過，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，其上市計劃恐要推遲至明年。

彭博引述知情人士指，由於Airbnb允許平台使用者無償地取消４月１日前於中國的訂單，目前其中國業務按年已大跌80%。有潛在IPO投資者表示，擔心該病毒會在2020年上半年削弱Airbnb的業績，業務表現難以支持上市。

由於美國IPO投資，基本上不接受散戶參與，潛在IPO投資者所指的應是對新股承銷商（投資銀行）而言最有價值的大客戶。

報道又提到，Airbnb一些員工的股票期權將於今年到期，他們希望有機會套現，這亦為上市時間表增添了不確定性。

Airbnb成立於2008年，以共享住宿概念為基礎，成為最受歡迎的民宿平台。房東可以透過平台，將願意將房屋出租予其他客人，平台會收取大約15％的費用。截至目前，Airbnb在全球10萬多個城市擁有逾700萬個房源。

相關文章︰【武漢肺炎】Airbnb：將暫停北京租屋活動時間延至5月

【新股IPO】無懼疫情影響 武漢企業福祿遞表申在港上市

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責任編輯︰侯景成

疫情 民宿 IPO 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 Airbnb

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