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【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　東光化工料純利增至少50%（不斷更新）

金融經濟 16:50 2020/03/05

分享：

港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

東光化工 （01702） 發盈喜，料去年純利按年增不少於50%，主要由於總體毛利及毛利率上升、行政開支減少及融資成本減少。該公司指出，去年度毋須就預付增值稅計提撥備而令原材料成本下降，另外升級新節能發電設施令電力成本下降，令銷售成本下降。惟由於尿素及甲醇產品的平均售價下降，導致銷售成本影響被收益減少部分抵銷。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警︰

巨濤海洋石油服務 （03303） 發盈警。公司預計去年純利大幅下跌或有機會由盈轉虧，主要因去年珠海建造場地的工作量不足；其他能源和煉化行業裝備工程及綜合服務的業務大幅減少；應收款項和資產減值虧損可能大幅增加。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

第一視頻 （00082） 預計，2019財年公司擁有人應佔虧損淨額將不超過2億元，按年減約70%；產生毛利不少於1億元，相對截至2018年12月31日止年度的毛虧約3260萬元，大幅改善。

主因瘋狂體育全年財務業績於2019財年併入集團的財務報表，而收購瘋狂體育100%的權益是於2018年11月完成；儘管銷售收入下降，主營業務中的電子商務業務較去年同期實現較高的毛利及毛利率；無形資產及商譽減值於2019財年大幅減少。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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香港股票 盈喜 盈警 第一視頻（00082）

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