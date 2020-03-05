【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　巨濤海洋石油服務料純利大幅下跌（不斷更新）

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警︰

巨濤海洋石油服務(03303)發盈警。公司預計去年純利大幅下跌或有機會由盈轉虧，主要因去年珠海建造場地的工作量不足；其他能源和煉化行業裝備工程及綜合服務的業務大幅減少；應收款項和資產減值虧損可能大幅增加。

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第一視頻（00082）預計，2019財年公司擁有人應佔虧損淨額將不超過2億元，按年減約70%；產生毛利不少於1億元，相對截至2018年12月31日止年度的毛虧約3260萬元，大幅改善。

主因瘋狂體育全年財務業績於2019財年併入集團的財務報表，而收購瘋狂體育100%的權益是於2018年11月完成；儘管銷售收入下降，主營業務中的電子商務業務較去年同期實現較高的毛利及毛利率；無形資產及商譽減值於2019財年大幅減少。

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