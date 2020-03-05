【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 中國航空工業國際盈轉虧（不斷更新）

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

興科蓉醫藥 （06833） 料去年虧轉盈，錄得綜合純利約2200萬元至3200萬元人民幣，主要因內地實行「兩票制」後，集團已完成對銷售渠道及營銷網絡的重建及重新開發，因此銷售及經銷開支整體減少。同時，集團償還大部分於同期存在的計息銀行借款，因此財務成本減少。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

東光化工 （01702） 發盈喜，料去年純利按年增不少於50%，主要由於總體毛利及毛利率上升、行政開支減少及融資成本減少。該公司指出，去年度毋須就預付增值稅計提撥備而令原材料成本下降，另外升級新節能發電設施令電力成本下降，令銷售成本下降。惟由於尿素及甲醇產品的平均售價下降，導致銷售成本影響被收益減少部分抵銷。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警︰

中國中石 （01191） 預期，集團去年錄得3.7億元綜合淨虧損，較上年同期的6760萬港元擴大，主要因應收款項的減值虧損增加以及透過損益列賬的金融資產 公平值虧損增加。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國航空工業國際 （00232） 預期，集團去年錄得不少於4000萬元虧損，上年同期則錄得溢利3.8億元.，主要變化是來自上年同期出售已終止經營的物業發展及投資業務的溢利5.08億元，但部份溢利被通用航空飛機活塞發動機業務所錄得的虧損下跌所抵消。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

巨濤海洋石油服務 （03303） 發盈警。公司預計去年純利大幅下跌或有機會由盈轉虧，主要因去年珠海建造場地的工作量不足；其他能源和煉化行業裝備工程及綜合服務的業務大幅減少；應收款項和資產減值虧損可能大幅增加。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

第一視頻 （00082） 預計，2019財年公司擁有人應佔虧損淨額將不超過2億元，按年減約70%；產生毛利不少於1億元，相對截至2018年12月31日止年度的毛虧約3260萬元，大幅改善。

主因瘋狂體育全年財務業績於2019財年併入集團的財務報表，而收購瘋狂體育100%的權益是於2018年11月完成；儘管銷售收入下降，主營業務中的電子商務業務較去年同期實現較高的毛利及毛利率；無形資產及商譽減值於2019財年大幅減少。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

相關文章：

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 新世紀醫療料去年盈轉虧（3月4日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 陽光100料去年溢利增長逾8倍（3月3日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 永升生活料純利至少增1倍（3月2日）