道指飈千點港股跟唔足 醫藥股造好中生製藥升半成（不斷更新）

▲ 美股造好，道指飈逾千點，惟恒指未必跟足。

加拿大央行跟隨聯儲局大手減息半厘，市場憧憬環球更多央行跟隨出招，加上「超級星期二」初選前副總統拜登選情告捷，美股大反攻，道指飈1173點。不過，港股未跟足，恒指今早僅高開126點。

【加拿大減息】加拿大減息半厘緊隨美國 環球央行救市措施一文看清

【10：46】上證升幅擴大至1.2%；深證升0.9%；創業板指升0.8%。

【10：37】醫藥股造好，中生製藥（01177）升半成，暫為升幅最大藍籌；石藥（01093）升4.5%。

【10：29】內地敦促5G網絡建設，中移動（00941）升0.6%；聯通（00762）升1.1%；中電信（00728）升0.3%。至於中國鐵塔（00788）逆市跌1%。

【10：23】內房股逆市向下，中海外（00688）跌0.9%；潤地（01109）跌0.5%；碧桂園（02007）跌1.1%；雅居樂（03383）跌1.2%。

【10：20】創科實業（00669）績後升逾2%，高見67.45元。創科去年純利6.2億美元，按年增11.3%，連續第10年錄得增長並創新高。派末期息58港仙，按年增16%。

【藍籌業績】創科去年多賺11% 派未期息103仙

【10：16】港股早段曾升逾200點，其後升幅收窄，大市最新升約百點。

【10：12】手機設備股造好，舜宇（02382）升2.4%；瑞聲（02018）升3.6%。

【09：58】東亞銀行（00023）股價續升逾9%，高見18.86元。東亞銀行日前公布，將對業務和資產組合進行全面檢討，消息指所有有助提高回報的措施都有可能推行，包括：出售資產、重新審視核心的中港業務、財富業務，以至引入策略股東及合作夥伴。

東亞業務檢討股價再升9% 消息：不排除出售資產、重新檢視中港業務（第三版）

【09：40】港股早段走勢反覆向上，大市升幅擴大至約200點，重上26400點水平。

【09：23】人民幣中間價上調111點子，報6.9403。

美國減息後人民幣續走高 人幣中間價急升111點子1個月來最高

【09：20】恒指開報26348點，升126點。國指開報10545點，升23點。

滙豐（00005）反彈0.4%，開報51.55元。騰訊（00700）升1%；友邦（01299）升2.2%；港交所（00388）升0.8%；中移動（00941）跌1.1%。

【09：15】即月期指開報26284點，升132點或0.5%，高水62點。

【08：50】亞股向上，日股早段升212點或1%，報21312點；韓股升0.4%，報2067點。

【08：30】道指期貨最新跌114點，報26851點；黑期升約115點，報26345點。

【08：30】中國飛機租賃（01848）公布，中國飛機租賃附屬公司斥2億元入股經營商業航空運輸服務公司。中國飛機租賃表示，附屬公司CALC IDN Limited與Aviation Synergy、Equal Honour及Smart Aviation訂立《認購協議》，CALC IDN認購2800萬股Aviation Synergy股份，總現金代價為2800萬美元（相當於2.184億港元）。

中國飛機租賃入股經營商業航空運輸服務公司

【07：50】國藥科技（08156）公布，國藥科技已透過子公司與物業業主訂立一份租賃合約，於3月3日確定位於新界一處工業廠房（內含符合ISO14644-1標準、十萬級ISO-8要求的無塵車間）作為口罩生產場地，預計於3月底前完成設備調試及正式投產，4月初口罩產成品將可逐步對外供應。

【口罩供應】國藥科技在港設口罩生產線3月底前正式投產

【07：00】美股造好，道指收報27090點，升1173點；標指報3130點，升126點；納指報9018點，升334點。

港股ADR收報26394點，升171點或0.7%；恒指夜期收報26348點，升196點或0.8%。

兩利好領美股反攻道指飈1173點 港股ADR未跟足升171點

責任編輯︰梁浩碩