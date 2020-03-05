道指期貨跌逾百點 黑期升約115點（不斷更新）

▲ 美股造好，道指飈逾千點，惟恒指未必跟足。

加拿大央行跟隨聯儲局大手減息半厘，市場憧憬環球更多央行跟隨出招，加上「超級星期二」初選前副總統拜登選情告捷，美股大反攻，道指飈1173點。不過，港股未必跟足。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開171點。

【09：15】即月期指開報26284點，升132點或0.5%，高水62點。

【08：50】亞股向上，日股早段升212點或1%，報21312點；韓股升0.4%，報2067點。

【08：30】道指期貨最新跌114點，報26851點；黑期升約115點，報26345點。

【08：30】中國飛機租賃（01848）公布，中國飛機租賃附屬公司斥2億元入股經營商業航空運輸服務公司。中國飛機租賃表示，附屬公司CALC IDN Limited與Aviation Synergy、Equal Honour及Smart Aviation訂立《認購協議》，CALC IDN認購2800萬股Aviation Synergy股份，總現金代價為2800萬美元（相當於2.184億港元）。

中國飛機租賃入股經營商業航空運輸服務公司

【07：50】國藥科技（08156）公布，國藥科技已透過子公司與物業業主訂立一份租賃合約，於3月3日確定位於新界一處工業廠房（內含符合ISO14644-1標準、十萬級ISO-8要求的無塵車間）作為口罩生產場地，預計於3月底前完成設備調試及正式投產，4月初口罩產成品將可逐步對外供應。

【口罩供應】國藥科技在港設口罩生產線3月底前正式投產

【07：00】美股造好，道指收報27090點，升1173點；標指報3130點，升126點；納指報9018點，升334點。

港股ADR收報26394點，升171點或0.7%；恒指夜期收報26348點，升196點或0.8%。

兩利好領美股反攻道指飈1173點 港股ADR未跟足升171點

責任編輯︰梁浩碩