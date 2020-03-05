瑞聲升半成藍籌最強 50隻藍籌僅中石化逆市跌（不斷更新）

▲ 美股造好，道指飈逾千點，惟恒指未必跟足。

加拿大央行跟隨聯儲局大手減息半厘，市場憧憬環球更多央行跟隨出招，加上「超級星期二」初選前副總統拜登選情告捷，美股大反攻，道指飈1173點。恒指高開126點，其後走勢反覆向上，午後發力升幅擴大至逾500點，升穿10天綫（約26621點）。

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【15：21】瑞聲（02018）升5.2%，暫為升幅最大藍籌，萬洲（00288）亦升近5%；50藍籌中，僅中石化（00386），股價逆市跌0.2%。

【15：00】內地股市造好，上證升2%；深證升1.9%；創業板指升1.9%。

【14：49】主板成交突破千億，最新1011億元，港股升約550點。

【14：30】騰訊（00700）及友邦（01299），合共已貢獻大市近170點，其中單計騰訊，已支持大市接近100點升幅。騰訊升3.1%，高見406.4元；友邦升2.8%，高見77.55元。

撇除2股，平保（02318）亦貢獻37點升幅，平保升2.6%。

【14：00】滙豐（00005）反彈1%，暫受制52元水平。

【13：32】港股愈升愈有，恒指升逾500點，騰訊（00700）升3%，高見406元。

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【13：14】恒生指數中午過後發力，大市升逾400點，騰訊（00700）高見404元。

【13：10】九龍倉置業（01997）績後升近1%。九置得益於上半年的良好業績及銷售表現，去年基礎淨盈利僅減少3%至97.9億元。

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【13：05】港股午後初段升幅擴大至近350點。騰訊（00700）升2%，高見402元。

【12：23】道指期貨跌210點，報26755點。黑期升約255點，報26485點。

【12：00】港股半日反彈逾300點，恒指升307點，中午收報26529點；國指升111點，中午收報10633點。主板成交631億元。

騰訊（00700）重上400關，中午收報400.8元，升1.7%；滙豐（00005）反彈0.7%，中午收報51.7元。

萬洲（00288）中午收市前升幅擴大，半日升5.1%，為表現最佳藍籌；中石化（00386）逆市跌0.5%。

【11：51】港股上午尾段升幅擴大至約320點，恒指最新報26533點。

【11：41】電視廣播（00511）升2.7%。通訊事務管理局公布，撤銷向本地免費電視節目服務持牌機構發出須播放香港電台節目的指示。

旗下為ViuTV的電訊盈科（00008）升0.9%。

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【11：30】上證中午收報3053點，升1.4%，深證中午收報11621點，升1.1%；創業板指中午收報2192點，升1%。

【11：26】中興（00763）跌逾3%，未受加入富時中國50指數消息刺激；國航（00753）升0.6%。富時中國系列指數昨公布季度檢討，中興重新加入富時中國50指數，國航被剔除，3月20日收市後生效。

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【11：17】騰訊升幅擴大至1.4%，高見399.8元，再戰400元大關。

【11：09】港股升幅擴大至近300點，重上26500點水平。

【11：03】公用股表現跑贏，中電（00002）升2.1%；煤氣（00003）升1.7%；電能（00006）升2.6%。

【11：00】ATM 3股齊升1%。阿里巴巴（09988）升1.5%；騰訊（00700）升1.2%，再試400元水平；美團（03690）升1.2%，續於100元水平徘徊。

【10：57】港股升幅擴大至約260點，上試26500水平。

【10：54】本地銀行股部分回升，其中東亞銀行（00023）升勢未止，曾升逾12%高見19.4元；渣打（02888）反彈3%；滙豐（00005）升0.9%；恒生（00011）偏軟跌近0.1%；中銀香港（02388）跌0.6%。

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【10：46】上證升幅擴大至1.2%；深證升0.9%；創業板指升0.8%。

【10：37】醫藥股造好，中生製藥（01177）升半成，暫為升幅最大藍籌；石藥（01093）升4.5%。

【10：29】內地敦促5G網絡建設，中移動（00941）升0.6%；聯通（00762）升1.1%；中電信（00728）升0.3%。至於中國鐵塔（00788）逆市跌1%。

【10：23】內房股逆市向下，中海外（00688）跌0.9%；潤地（01109）跌0.5%；碧桂園（02007）跌1.1%；雅居樂（03383）跌1.2%。

【10：20】創科實業（00669）績後升逾2%，高見67.45元。創科去年純利6.2億美元，按年增11.3%，連續第10年錄得增長並創新高。派末期息58港仙，按年增16%。

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【10：16】港股早段曾升逾200點，其後升幅收窄，大市最新升約百點。

【10：12】手機設備股造好，舜宇（02382）升2.4%；瑞聲（02018）升3.6%。

【09：58】東亞銀行（00023）股價續升逾9%，高見18.86元。東亞銀行日前公布，將對業務和資產組合進行全面檢討，消息指所有有助提高回報的措施都有可能推行，包括：出售資產、重新審視核心的中港業務、財富業務，以至引入策略股東及合作夥伴。

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【09：40】港股早段走勢反覆向上，大市升幅擴大至約200點，重上26400點水平。

【09：23】人民幣中間價上調111點子，報6.9403。

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【09：20】恒指開報26348點，升126點。國指開報10545點，升23點。

滙豐（00005）反彈0.4%，開報51.55元。騰訊（00700）升1%；友邦（01299）升2.2%；港交所（00388）升0.8%；中移動（00941）跌1.1%。

【09：15】即月期指開報26284點，升132點或0.5%，高水62點。

【08：50】亞股向上，日股早段升212點或1%，報21312點；韓股升0.4%，報2067點。

【08：30】道指期貨最新跌114點，報26851點；黑期升約115點，報26345點。

【08：30】中國飛機租賃（01848）公布，中國飛機租賃附屬公司斥2億元入股經營商業航空運輸服務公司。中國飛機租賃表示，附屬公司CALC IDN Limited與Aviation Synergy、Equal Honour及Smart Aviation訂立《認購協議》，CALC IDN認購2800萬股Aviation Synergy股份，總現金代價為2800萬美元（相當於2.184億港元）。

中國飛機租賃入股經營商業航空運輸服務公司

【07：50】國藥科技（08156）公布，國藥科技已透過子公司與物業業主訂立一份租賃合約，於3月3日確定位於新界一處工業廠房（內含符合ISO14644-1標準、十萬級ISO-8要求的無塵車間）作為口罩生產場地，預計於3月底前完成設備調試及正式投產，4月初口罩產成品將可逐步對外供應。

【口罩供應】國藥科技在港設口罩生產線3月底前正式投產

【07：00】美股造好，道指收報27090點，升1173點；標指報3130點，升126點；納指報9018點，升334點。

港股ADR收報26394點，升171點或0.7%；恒指夜期收報26348點，升196點或0.8%。

兩利好領美股反攻道指飈1173點 港股ADR未跟足升171點

責任編輯︰梁浩碩