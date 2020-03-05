AnyMind獲新注資2億　拓D2C業務

▲ AnyMind Group大中華區董事總經理錢鵬（左）及財務總監大川敬三（右）稱，為迎合市場的變化，公司將着力發展「直接面向消費者」業務。（楊匡然攝）

銷售市場不斷轉變，由簡單的B2B（Business to Business）、B2C（Business to Customer），發展至今日的多樣變化，如B2B2C、C2C等。近年亦興起D2C（Direct to Consumer，直接面向消費者）。

為客戶提供網紅及市場推廣科技解決方案的科企AnyMind Group宣布，獲現有投資者注資2,640萬美元（約2億港元），發展D2C業務。AnyMind Group大中華區董事總經理錢鵬認為，公司今次發展新業務，有助網紅或內容創作者建立其品牌，甚至製造和推銷其品牌的產品。

迎市場變化 累計融資4.8億

AnyMind Group於2016年在新加坡成立，主要業務為市場推廣科技、娛樂科技及人力資源科技，為客戶提供數碼廣告、網紅推廣及人力資源等服務。公司現時已進軍11個地區，融資額累計6,230萬美元（約4.8億港元）。錢鵬指出，網紅或內容創作者不再只是為大品牌或機構作產品推廣或廣告內容，而是逐漸建立個人的形象及口碑。而公司今次發展D2C業務，正是迎合市場變化。

公司的財務總監大川敬三表示，公司除了獲新注資外，亦已投資日本健身服裝品牌LÝFT，建立戰略合作夥伴關係。錢鵬續稱，LÝFT是由運動員及企業家的Edward Kato創辦，該品牌藉着電子商務生產和銷售旗下品牌產品。「藉着社交平台的興起和改變，網紅除了可累積粉絲及得到廣告商贊助，更可更進一步成立個人品牌，以迎接龐大商機。」他另指，不少網紅早已有穩定的粉絲群，有助推廣其品牌。

一直以來，公司利用AI分析技術串連不同的網紅與廣告，以提升影響力行銷（Influence Marketing）的廣告效益。隨着業務發展，公司在過去一年分別收購了泰國與日本的網紅網絡公司，並與PR及經理人公司創立合資企業。至於D2C業務，錢鵬另透露，今次與投資日本健身服裝品牌只是開始，未來會繼續尋找合適的投資對象，包括與香港的網紅或品牌合作。

擬攻印度中東 擴亞洲版圖

談及新資金，錢鵬指公司將尋求發展D2C的相關產品，計劃進軍印度和中東等新市場，並擴展在戶外數碼廣告（Digital-out-of-home）方面的投資。同時，公司的戶外數碼廣告相關產品已投入泰國市場，未來亦將一步擴展至日本和亞洲其他地區。

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錢鵬坦言，受去年本地社會動盪及近日疫情影響，的確有企業在推廣宣傳上有放緩。可是他強調，市場營銷需因應當下情況或趨勢調節。惟他提醒，大眾對網紅的期望已有所提高，更着重其資訊及內容的質素。

記者：楊匡然