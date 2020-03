AnyMind獲新注資2億　拓D2C業務

▲ AnyMind Group大中華區董事總經理錢鵬(左)及財務總監大川敬三(右)稱,為迎合市場的變化,公司將着力發展「直接面向消費者」業務。(楊匡然攝)

銷售市場不斷轉變,由簡單的B2B(Business to Business)、B2C(Business to Customer),發展至今日的多樣變化,如B2B2C、C2C等。近年亦興起D2C(Direct to Consumer,直接面向消費者)。

為客戶提供網紅及市場推廣科技解決方案的科企AnyMind Group宣布,獲現有投資者注資2,640萬美元(約2億港元),發展D2C業務。AnyMind Group大中華區董事總經理錢鵬認為,公司今次發展新業務,有助網紅或內容創作者建立其品牌,甚至製造和推銷其品牌的產品。

迎市場變化 累計融資4.8億

AnyMind Group於2016年在新加坡成立,主要業務為市場推廣科技、娛樂科技及人力資源科技,為客戶提供數碼廣告、網紅推廣及人力資源等服務。公司現時已進軍11個地區,融資額累計6,230萬美元(約4.8億港元)。錢鵬指出,網紅或內容創作者不再只是為大品牌或機構作產品推廣或廣告內容,而是逐漸建立個人的形象及口碑。而公司今次發展D2C業務,正是迎合市場變化。

公司的財務總監大川敬三表示,公司除了獲新注資外,亦已投資日本健身服裝品牌LÝFT,建立戰略合作夥伴關係。錢鵬續稱,LÝFT是由運動員及企業家的Edward Kato創辦,該品牌藉着電子商務生產和銷售旗下品牌產品。「藉着社交平台的興起和改變,網紅除了可累積粉絲及得到廣告商贊助,更可更進一步成立個人品牌,以迎接龐大商機。」他另指,不少網紅早已有穩定的粉絲群,有助推廣其品牌。

一直以來,公司利用AI分析技術串連不同的網紅與廣告,以提升影響力行銷(Influence Marketing)的廣告效益。隨着業務發展,公司在過去一年分別收購了泰國與日本的網紅網絡公司,並與PR及經理人公司創立合資企業。至於D2C業務,錢鵬另透露,今次與投資日本健身服裝品牌只是開始,未來會繼續尋找合適的投資對象,包括與香港的網紅或品牌合作。

擬攻印度中東 擴亞洲版圖

談及新資金,錢鵬指公司將尋求發展D2C的相關產品,計劃進軍印度和中東等新市場,並擴展在戶外數碼廣告(Digital-out-of-home)方面的投資。同時,公司的戶外數碼廣告相關產品已投入泰國市場,未來亦將一步擴展至日本和亞洲其他地區。

Slash冒起 旅遊達人袁學謙:打足4份工為追夢

錢鵬坦言,受去年本地社會動盪及近日疫情影響,的確有企業在推廣宣傳上有放緩。可是他強調,市場營銷需因應當下情況或趨勢調節。惟他提醒,大眾對網紅的期望已有所提高,更着重其資訊及內容的質素。

記者:楊匡然