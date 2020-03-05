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中國飛機租賃入股經營商業航空運輸服務公司

金融經濟 08:25 2020/03/05

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中國飛機租賃入股經營商業航空運輸服務公司

中國飛機租賃（01848）公布，中國飛機租賃附屬公司斥2億元入股經營商業航空運輸服務公司。中國飛機租賃表示，附屬公司CALC IDN Limited與Aviation Synergy、Equal Honour及Smart Aviation訂立《認購協議》，CALC IDN認購2800萬股Aviation Synergy股份，總現金代價為2800萬美元（相當於2.184億港元）。

完成後，公司將間接於Aviation Synergy經擴大股本的約72.82%中擁有權益，而Aviation Synergy將成為公司的附屬公司。Aviation Synergy擁有Naga Pacific的100%實益權益，而Naga Pacific持有TAM的49%股權，及通過《股東協議》實益擁有TAM的50%投票權及75%經濟利益。

TAM的主營業務為營運一條設於印度尼西亞的航線。該公司亦從事提供商業航空運輸服務。

公司根據認購事項間接投資TAM。中飛租賃將透過延伸航空產業鏈下游至終端用戶的先行優勢，推動其進一步發揮「製造商－租賃商－航空公司」這一生態模式的協同效應，這是集團全產業鏈業務多年來的發展後盾。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中國飛機租賃（01848）

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