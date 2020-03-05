【美股收市】挾兩利好大反攻  道指勁飆1173點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間06:00）
儲局減息半厘後，環球央行開始連環放水，加上美國民主黨「超級星期二」初選，前副總統拜登（Joe Biden）選情告捷 ; 美股挾兩利好大反攻，尾市升幅擴大，3大指數均勁彈約4%，道指飆近1200點，收復27000關。
加拿大央行跟隨儲局大手減息半厘，普遍預計英倫銀行很大機會於本月減息半厘 ; 市場憧憬環球更多央行跟隨出招振經濟，道指收報27090點，升1173點，以點數計創史上第二大單日升幅；標指報3130點，升126點；納指報9018點，升334點。
主張全民醫保的桑斯德（Bernie Sanders）在超級星期二初選碰釘，落後拜登，讓華爾街鬆一口氣。醫療股大漲，UnitedHealth飆10.7%；Centene亦漲15.6%
銀行股亦急彈，花旗將摩根士丹利的投資評級由「中性」上調至「買入」，大摩股價升1.9%；高盛亦彈2.6%。
儲局發表地區經濟「褐皮書」，指疫情對美經濟構成負面影響，亦開始影響商業情緒 ; 此外，總統選舉也對經濟構成風險。
另一方面，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，新冠病毒迅速蔓延，組織189個成員國當中，三分一都出現感染病例，預計今年實現更強勁經濟增長的願望將會落空 ; 雖然中國疫情放緩，但預計今年的經濟增長將低於IMF最近預測的5.6%。
IMF宣布成立一個總值500億美元(3900億港元)援助計劃，協助低收入及發展中國家，應對疫情對經濟造成的衝擊。
美國新冠病毒的死亡病例增至11宗，加州出現首宗死亡病例。美國國會達成協議，同意撥款77.7億美元(606億港元)予緊急基金，撥款金額是政府的3倍，確保有足夠資源抗疫。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+1173點
|27090點
|美國標指
|+126點
|3130點
|美國納指
|+334點
|9018點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.4%
|386.3點
|美匯指數
|+0.2%
|97.39
|歐元
|-0.3%
|1.1135美元
|日圓
|-0.3%
|107.50兌1美元
|英鎊
|+0.4%
|1.2865美元
|美國2年債息
|-5點子
|0.683厘
|美國10年債息
|+4點子
|1.042厘
|紐約期油
|+0.2%
|47.25美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.5%
|51.61美元
|現貨金
|-0.2%
|1635.99美元
|＊截至本港5時14分
責任編輯：柯志宏