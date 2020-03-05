【美股收市】挾兩利好大反攻  道指勁飆1173點

儲局減息半厘後，環球央行開始連環放水，加上美國民主黨「超級星期二」初選，前副總統拜登（Joe Biden）選情告捷 ; 美股挾兩利好大反攻，尾市升幅擴大，3大指數均勁彈約4%，道指飆近1200點，收復27000關。

加拿大央行跟隨儲局大手減息半厘，普遍預計英倫銀行很大機會於本月減息半厘 ; 市場憧憬環球更多央行跟隨出招振經濟，道指收報27090點，升1173點，以點數計創史上第二大單日升幅；標指報3130點，升126點；納指報9018點，升334點。

主張全民醫保的桑斯德（Bernie Sanders）在超級星期二初選碰釘，落後拜登，讓華爾街鬆一口氣。醫療股大漲，UnitedHealth飆10.7%；Centene亦漲15.6%

銀行股亦急彈，花旗將摩根士丹利的投資評級由「中性」上調至「買入」，大摩股價升1.9%；高盛亦彈2.6%。

儲局發表地區經濟「褐皮書」，指疫情對美經濟構成負面影響，亦開始影響商業情緒 ; 此外，總統選舉也對經濟構成風險。

另一方面，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，新冠病毒迅速蔓延，組織189個成員國當中，三分一都出現感染病例，預計今年實現更強勁經濟增長的願望將會落空 ; 雖然中國疫情放緩，但預計今年的經濟增長將低於IMF最近預測的5.6%。

IMF宣布成立一個總值500億美元(3900億港元)援助計劃，協助低收入及發展中國家，應對疫情對經濟造成的衝擊。

美國新冠病毒的死亡病例增至11宗，加州出現首宗死亡病例。美國國會達成協議，同意撥款77.7億美元(606億港元)予緊急基金，撥款金額是政府的3倍，確保有足夠資源抗疫。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +1173點 27090點 美國標指 +126點 3130點 美國納指 +334點 9018點 歐洲Stoxx 600指數 +1.4% 386.3點 美匯指數 +0.2% 97.39 歐元 -0.3% 1.1135美元 日圓 -0.3% 107.50兌1美元 英鎊 +0.4% 1.2865美元 美國2年債息 -5點子 0.683厘 美國10年債息 +4點子 1.042厘 紐約期油 +0.2% 47.25美元 倫敦布蘭特期油 -0.5% 51.61美元 現貨金 -0.2% 1635.99美元 ＊截至本港5時14分

責任編輯：柯志宏