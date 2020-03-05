【美股午市】環球紛放水+拜登選情佳 道指飆逾800點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間03:00）
儲局減息半厘，加拿大央行跟隨大手減息半厘，普遍預計英倫銀行很大機會於本月減息半厘 ; 加上美國民主黨「超級星期二」初選結束，前副總統拜登（Joe Biden）選情告捷提振了市場信心，美股午市升幅擴大。
截至本港時間2時20分，道指報26750點，升833點；標指報3091點，升88點；納指報8925點，升241點。
美國民主黨總統提名戰的重頭戲「超級星期二」，拜登可望力壓激進左翼的桑德斯（Bernie Sanders），讓華爾街鬆一口氣。
美國全國廣播公司推算，連同早前舉行的初選，拜登合共取得超過450張黨代表票，反超前之前一直領先的桑德斯，後者以370多票退居第二。
與此同時，市場對疫情蔓延的憂慮未除，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)宣布，成立一個總值500億美元(3900億港元)援助計劃，協助低收入及發展中國家，應對疫情對經濟造成的衝擊。
美股大反彈，但仍有資金繼續投入美債避險。美國10年債息再度走低，低見0.931厘。有投資者認為提早減息不尋常，最壞的情況還未到。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+833點
|26750點
|美國標指
|+88點
|3091點
|美國納指
|+241點
|8925點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.4%
|386.3點
|美匯指數
|+0.3%
|97.39
|歐元
|-0.3%
|1.1138美元
|日圓
|-0.3%
|107.47兌1美元
|英鎊
|+0.4%
|1.2860美元
|美國2年債息
|-8點子
|0.643厘
|美國10年債息
|-2點子
|0.994厘
|紐約期油
|+0.5%
|47.41美元
|倫敦布蘭特期油
|-1.3%
|51.79美元
|現貨金
|+0.2%
|1642.3美元
|＊截至本港2時25分
責任編輯：柯志宏