【美股午市】環球紛放水+拜登選情佳 道指飆逾800點

儲局減息半厘，加拿大央行跟隨大手減息半厘，普遍預計英倫銀行很大機會於本月減息半厘 ; 加上美國民主黨「超級星期二」初選結束，前副總統拜登（Joe Biden）選情告捷提振了市場信心，美股午市升幅擴大。

截至本港時間2時20分，道指報26750點，升833點；標指報3091點，升88點；納指報8925點，升241點。

美國民主黨總統提名戰的重頭戲「超級星期二」，拜登可望力壓激進左翼的桑德斯（Bernie Sanders），讓華爾街鬆一口氣。

美國全國廣播公司推算，連同早前舉行的初選，拜登合共取得超過450張黨代表票，反超前之前一直領先的桑德斯，後者以370多票退居第二。

與此同時，市場對疫情蔓延的憂慮未除，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)宣布，成立一個總值500億美元(3900億港元)援助計劃，協助低收入及發展中國家，應對疫情對經濟造成的衝擊。

美股大反彈，但仍有資金繼續投入美債避險。美國10年債息再度走低，低見0.931厘。有投資者認為提早減息不尋常，最壞的情況還未到。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +833點 26750點 美國標指 +88點 3091點 美國納指 +241點 8925點 歐洲Stoxx 600指數 +1.4% 386.3點 美匯指數 +0.3% 97.39 歐元 -0.3% 1.1138美元 日圓 -0.3% 107.47兌1美元 英鎊 +0.4% 1.2860美元 美國2年債息 -8點子 0.643厘 美國10年債息 -2點子 0.994厘 紐約期油 +0.5% 47.41美元 倫敦布蘭特期油 -1.3% 51.79美元 現貨金 +0.2% 1642.3美元 ＊截至本港2時25分

責任編輯：柯志宏