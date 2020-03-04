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【美股開市】華爾街眼中釘初選受挫 道指彈700點

環球經濟金融 22:39 2020/03/04

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經歷周二急挫近3%後，美股周三強力反彈，3大指數漲逾2%，道指升700點。主因美國前副總統拜登（Joe Biden）在民主黨初選「超級星期二」大反彈，可望力壓激進左翼的桑德斯（Bernie Sanders），讓華爾街鬆一口氣。

道指早段高見26644點，醫保股領漲。主張全民醫保的桑斯德料在超級星期二初選碰釘，重磅醫保股聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）受鼓勵，股價漲12%。

美匯指數升0.4%，報97.49；歐元跌0.7%，報1.1096美元；日圓跌0.2%，報107.33兌1美元。

盡管民主黨初選的利好消息支持美股反彈，但仍有資金繼續投入美債避險。美國10年債息周二跌穿1厘，創0.906厘歷史低位，周三早段再度走低，低見0.931厘。

【超級星期二】民主黨萬劍歸宗 桑德斯夢魘重臨（訂戶專享）

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +577點 26495點
美國標指 +52點 3055點
美國納指 +125點 8809點
歐洲Stoxx 600指數 +1.5% 386.88點
     
美匯指數 +0.4% 97.5
歐元 -0.6% 1.1103美元
日圓 -0.2% 107.32兌1美元
英鎊 微跌 1.281美元
     
美國2年債息 -9點子 0.637厘
美國10年債息 -4點子 0.975厘
     
紐約期油 +2.4% 48.32美元
倫敦布蘭特期油 +1.9% 52.85美元
現貨金 -0.2% 1641美元
     
＊截至本港晚上10時38分    

責任編輯：方賢

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美股 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 聯合保健（UnitedHealth，美：UNH） 美國民主黨 拜登 桑德斯

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