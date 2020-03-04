【美股開市】華爾街眼中釘初選受挫 道指彈700點

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【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
經歷周二急挫近3%後，美股周三強力反彈，3大指數漲逾2%，道指升700點。主因美國前副總統拜登（Joe Biden）在民主黨初選「超級星期二」大反彈，可望力壓激進左翼的桑德斯（Bernie Sanders），讓華爾街鬆一口氣。
道指早段高見26644點，醫保股領漲。主張全民醫保的桑斯德料在超級星期二初選碰釘，重磅醫保股聯合保健（UnitedHealth，美：UNH）受鼓勵，股價漲12%。
美匯指數升0.4%，報97.49；歐元跌0.7%，報1.1096美元；日圓跌0.2%，報107.33兌1美元。
盡管民主黨初選的利好消息支持美股反彈，但仍有資金繼續投入美債避險。美國10年債息周二跌穿1厘，創0.906厘歷史低位，周三早段再度走低，低見0.931厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+577點
|26495點
|美國標指
|+52點
|3055點
|美國納指
|+125點
|8809點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.5%
|386.88點
|美匯指數
|+0.4%
|97.5
|歐元
|-0.6%
|1.1103美元
|日圓
|-0.2%
|107.32兌1美元
|英鎊
|微跌
|1.281美元
|美國2年債息
|-9點子
|0.637厘
|美國10年債息
|-4點子
|0.975厘
|紐約期油
|+2.4%
|48.32美元
|倫敦布蘭特期油
|+1.9%
|52.85美元
|現貨金
|-0.2%
|1641美元
|＊截至本港晚上10時38分
責任編輯：方賢