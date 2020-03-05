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【南韓疫情】新天地教會是甚麼 朴槿惠也遭牽連

環球社會熱點 13:44 2020/03/05

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【南韓新冠肺炎疫情】新天地教會是甚麼 朴槿惠也遭牽連

南韓新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情失控，其中大邱市異端教會「新天地教會」更是爆發關鍵。新天地教會教主李萬熙日前下跪行禮道歉時，竟戴著前南韓總統朴槿惠的紀念手錶，令新天地教會再次成為焦點。

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  • 新天地教會是甚麼？

新天地教會全稱為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」，由教主李萬熙在1984年創立。李萬熙自稱是耶穌派來的使者，可解讀隱藏在聖經《啟示錄》中的暗語。此組織被視為南韓基督教三大異端之一。

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  • 新天地教會有多少信徒？

英國《衛報》報道指，新天地教會有逾20萬名信徒。除了在南韓，新天地教會亦在多地招攬信徒。新加坡內政部上月底表示，發現新天地教會在新加坡未經註冊下設分會。

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  • 為何會與朴槿惠扯上關係？

李萬熙為教會成為南韓疫情爆發關鍵一事，召開記者會下跪行禮道歉。不過，被發現他手上竟戴著朴槿惠的紀念手錶。

該手錶是青瓦台在朴槿惠執政後推出的紀念錶，上面有朴槿惠親筆簽名、南韓國花木槿花、象徵南韓總統的鳳凰，僅會贈送給部份參觀青瓦台的貴賓的禮物。

不過，青瓦台其後澄清李萬熙戴的是假錶。

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  • 新天地教會與朴槿惠還有甚麼淵源？

新天地教會據報在2007年，曾要求信徒登記成為朴槿惠所屬的「大國家黨」的黨員。

「大國家黨」之後把黨名更名為「新世界黨」，黨名是由朴槿惠等人決定的。

當時外界有指「世界」一詞如同「天地」，更有指李萬熙曾對外宣稱，「新世界黨」是他命名的。

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  • 新天地教會為何成為南韓疫情關鍵？

南韓一名超級傳播者在確診前頻繁出入的大邱新天地教會，令大批信徒確診，為南韓疾情災區2個主要患病群組之一。

早前有報道指，新天地教會要求信徒在禮拜時穿著特定的服裝，亦不准信徒戴著口罩，故此幾乎沒有信徒戴口罩。  

報道指，而在禮拜之後，信徒大多會各自分享事先在家準備的食物。在狹小的空間近2小時，逾500人沒有戴上口罩面對面地說話、進食，絕對有感染病毒的風險。

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  • 南韓各界對新天地教會有何想法？

大批民眾對新天地教會感不滿，逾百萬人到南韓總統府青瓦台網站聯署，要求解散新天地教會。

首爾市長朴元淳亦已指示首爾中央地方檢察廳，對李萬熙及新天地教會12名高層起訴謀殺罪、傷害罪及違反《傳染病預防法》等罪名。

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