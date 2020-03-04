【數碼轉型】企業必須轉型　如何選擇硬件？

隨著愈來愈多非IT專業背景人士參與IT採購決策過程，傳統的IT採購模式正逐漸改變。企業用戶需要操作方便、擁有一定電腦運算性能，且節省辦公桌空間的電腦設備；部門主管著重提高生產效率；財務總監期望充分使用財政預算；而行政總裁則關心數據安全及公司業務增長。

然而，IT主管明瞭解決方案的真正成本，往往對設備保養、系統管理和技術支援三方面帶來障礙。

那麼，當傳統桌上電腦和筆記本電腦都不是最合適之選時，我們又有甚麼選擇呢？幸好，近年科技發展讓IT決策者於毋須放棄任何一個考慮因素之下，為公司員工物色最合適的電腦設備。滿足企業需求的超小型商業桌上電腦要具備下列功能。

輕便而小巧

體積細小而輕便的桌上型電腦幾乎可以安裝在任何地方，包括牆上、書架上、桌下或顯示器後方。用戶僅需顯示器、鍵盤及滑鼠，便可享受高效工作流程，並大大節省桌面空間。一般傳統桌上電腦體積約為一公升，而現在你則可找到體積只有其三分之一的超小型商業桌上電腦。

處理能力

現今超小型商業桌上電腦能提供充分處理性能，以應付多工作業、多媒體及平面設計到財務處理的繁複工作。電腦設備應具備先進的內置記憶體和儲存選項，並支援重要的連接埠，例如DisplayPort、RJ45乙太網路、USB 3.1（第2代）和USB-C擴充基座，以及耳機/麥克風組合。

內置安全選項

根據2019年世界經濟論壇公佈的全球風險報告，網絡攻擊和數據洩露已被定為現今第四和第五大最具威脅的風險。由此可見，企業必須慎重選擇一個能為現代辦公室提供合適的網絡安全解決方案，並有策略地管理公司配置的夥伴。超小型商業桌上電腦已搭載網絡安全保護系統，助用戶避免有關漏洞。

與Windows 10無縫接軌

微軟將於2020年1月14日停止對Windows 7的支援。對於大多數企業而言，保持安全的最佳方式，是轉用已預載Windows 10 Pro的新設備，並配備Cortana智能助理和Microsoft Edge網絡瀏覽器等功能。

中央化管理

產品配備最新Intel® Core™ vPro™ 處理器，能夠在物聯網內遙距管理系統，並有效執行主動和被動式系統維護，藉以提高其可靠性與成本效益。