VMware推Partner Connect計劃　助合作伙伴拓展業務

▲ 雲端及虛擬化技術公司VMware宣佈推出VMware Partner Connect，此計劃將有助合作伙伴可更有彈性滿足客戶需求，打造靈活的VMware方案，以達至數碼轉型。

在數碼轉型的大方向下，不少企業都積極準備的數碼設備應用。日前，雲端及虛擬化技術公司VMware就宣佈推出VMware Partner Connect，此計劃將有助合作伙伴可更有彈性滿足客戶需求，打造靈活的VMware方案，以VMware技術和服務機會，以達至數碼轉型。

VMware副總裁暨全球渠道主管Jenni Flinders表示，VMware Partner Connect重構其與合作伙伴開展業務的模式，協助合作伙伴推動不同客戶的數碼轉型。

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VMware Partner Connect將合作夥伴分為三級：Partner、Advanced Partner和Principal Partner。這些合作夥伴能夠藉由獲得不同IT戰略重點的服務能力，給予客戶建議並部署理想的VMware解決方案。Principal Partner還將獲得全面的獎勵，包括部署、購買激勵方案、以及優先加入VMware合作業務計畫並與VMware聯合銷售的機會。目前大中華區，已有23家合作夥伴獲得不同領域的大師級服務能力認證。亞太地區的業務增長迅速，VMware希望藉由這項新計劃的推出，協助合作夥伴成為其客戶心目中更加值得信賴的顧問，驅動合作伙伴的投資。

雖然受目前新冠肺炎疫情影響，不少企業都改為推行在家工作，業務難免會受影響。不過，VMware大中華區渠道銷售總監Maria Tong表示，VMware透過不同的線上視像軟件，與客戶緊密聯繫接觸，協助維持雙方工作效率，盡量減少疫情影響。此外，公司內部提供完善的線上平台，為了解不同客戶的需要，近日舉行了10場線上活動，每場都有逾百人參與，冀為客戶提供足夠的支援。

記者：施雯雯