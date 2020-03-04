【新冠肺炎】 南韓1月口罩出口額急增　對華出口佔逾8成

▲ 南韓貿易協會最新統計數據顯示，當地1月份的出口額為7261.1萬美元，逼近2019年全年水準。（網上圖片）

香港口罩短缺，不少人或商家均到外地採購口罩；除印尼口罩外，香港市面充斥不少韓國製的KF94口罩。 南韓貿易協會最新統計數據顯示，當地1月份口罩出口額逼近2019年全年水準，出口額中對華出口佔84.5%。

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《韓聯社》報導，包括口罩在內的「其他紡織品」項目，於是1月份的出口額為7261.1萬美元，為去年同期出口額的8.8倍，亦是2019年全年出口額的89.7%。雖然「其他紡織品」項目不只包含口罩產品，但由於該項數字每年的出口額相差無幾，唯獨1月份大幅增加，因此可視為在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情之下，南韓口罩對外出口大增。

事實上，香港亦進口不少韓國製口罩。報道亦指出，「其他紡織品」出口額中，對華出口佔比最高，從去年1月份至今年1月份增加70多倍；至於對華出口重量，亦由36噸增至1331噸，增加36倍。

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不過，隨著疫情在南韓急速蔓延，當地亦出現口罩緊缺現象。南韓政府上月已宣布限制口罩出口，將控制在總產量的10%以內。當地關稅廳估計，該政策實施後，單日的口罩出口量，將會從之前的100萬片減至1萬片。

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責任編輯：蘇穎琪