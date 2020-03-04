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【新冠肺炎】企業陸續復工　生產力何時恢復？

商業 20:07 2020/03/04

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有製造業人士指出，由於大部分工人還沒法及時上班，再者上下游供應鏈受阻，估計至少需一個月才能回復正常生產力。（資料圖片）

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不少企業或屬下的中國廠房均需停工，但隨著企業陸續復工， 生產力何時才會恢復？有顧問認為，企業要恢復生產力，難有時限標準，但相信服務業較易回復。另有製造業人士估計，至少需一個月才能回復正常生產力。

復工走向新的均衡穩態

華嘉集團董事總經理莊成鑫指，目前香港辦公室復工進度達一半；至於內地廠房方面，由於許多工人到廠房後仍需隔離，故生產線人手仍然短缺。他透露，目前暫未有生產線能恢復運作，又指，即使已到步工人完成隔離後，估計生產線仍欠一半人手。保守估計，廠房至少需一個月才能回復正常生產力。公司會一直與供應商聯繫，以確保原材料供應能應付復工後的生產。

保力集團屬下在東莞的二間廠房在2月10號已經復工。其行政總裁莊子雄指，現在的生產力達80%，主要是工人受疫情影響還沒法及時到廣東上班，以及上下游供應鏈受阻，估計生產力在未來2至4周內能恢復正常。公司正將影響減到最低 ，按目前情況評估，料3月份的生產及出貨基本能回復正常。

本地禮籃商尚禮坊行政總裁黃毅超指，其禮籃、禮籃腳架等配件均由中國進口，惟國內復工情況未如理想，原材料供應及物流方面均受阻，致目前僅一半配件能運來香港，影響禮籃出貨。他亦估計，需一個月才能回復正常生產力。

【武漢肺炎】中國工廠延後復工　估計本港首季出口受壓

立信德豪會計師事務所有限公司日前發表一份報告，亦提及工程或生產業斷鏈問題。立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢接受本報查詢時稱，若原材料生產商未能短時間內恢復，建議公司可因應手上已有的原材料，考慮改變產品設計，以解決原材料短缺情況；同時亦可考慮尋找新的供應商，確保原材料供應穩定。

他亦指，企業生產力恢復難有時限標準，但相信涉及人力資源相關的行業較易恢復生產力，如服務業。不過，並不代表所有製造業均難恢復生產力，「以生產紙巾為例，所需的原材料種類不多，僅需紙張及木漿等，而有關材料供應鏈未受影響，故其生產較易回復」，至於生產過程涉及多種原材料的產品，則需長時間恢復生產力。

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記者：蘇穎琪

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