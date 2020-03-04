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Galaxy S20系列開始預訂　部分型號送無線耳機Galaxy Buds+

科技 21:00 2020/03/04

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三星Sumsung正式在港推出新智能手機Galaxy S20。

三星新旗艦手機Galaxy S20系列上月發布，包括：Galaxy S20、Galaxy S20+，以及本網上月實測的頂級版本Galaxy S20 Ultra，已於本港接受預訂，3月20日正式公開發售！三星更表示，於預訂期間購買Galaxy S20 Ultra或Galaxy S20+的用戶，將免費獲贈Galaxy Buds+無線耳機。

Galaxy S20系列的3款機體均採用sub-6及毫米波頻段，是三星首個支援5G技術的手機系列。儲存容量及價格方面，Galaxy S20 Ultra 的16GB RAM+ 512GB ROM版本售10998元、12GB RAM+256GB ROM版本售9998元，配宇宙灰及宇宙黑兩色。

》〉》【三星實測】Galaxy S20功能大升級　驚人100倍變焦登場（有片）

Galaxy S20+ 的12GB RAM+128GB ROM版本售7998元，配備宇宙灰、宇宙黑、炫粉藍三色。而Galaxy S20的12GB RAM+128GB ROM版本則為6998元，備有宇宙灰及炫粉紅兩色。

相機方面，Galaxy S20及S20+的相機就設有6400萬像素鏡頭，而S20 Ultra更擁有1.08億像素鏡頭，其鏡頭感應器亦能吸收更多光線，即使低光情況下也能拍得清晰畫質。

》〉》【三星實測】三星折疊手機勢掀新熱潮　Galaxy Z Flip上手試玩（有片）

Galaxy Buds+快充3分鐘可播放1小時

此外，三星是次推出的強化版無線耳機Galaxy Buds+，在電池續航力上，較上一代搭配充電盒能音樂播放約13小時，Galaxy Buds+能使用22小時。

而Galaxy Buds+只需快充10分鐘，就能播放180分鐘音樂，相較上一代快充15分鐘後，可播放100分鐘改善。並將備有黑色、白色、天藍色三色可選，售1298元。不過須留意，發售日期為3月20日。

責任編輯: 張寶燕

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