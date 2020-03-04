iPhone夜拍賽得主揭盅　夜間模式威力驚人

▲ Konstantin Chalabov (俄羅斯莫斯科)，iPhone 11 Pro

本年初，Apple舉辦一年一度的iPhone最佳攝影大賽，而今年的主題是以iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max使⽤夜間模式（Night Mode）拍攝的攝影作品。經過個多月的時間，評審團隊從世界各地提交的成千上萬張攝影作品中，挑選出六張得獎相片。

六張得獎相片的拍攝者來自中國大陸、印度、俄羅斯及西班牙，各自分享了其代表文化對夜間之美及色彩的不同觀點。而得獎的相片將會在apple.com、Apple Instagram (@apple) 的圖庫上以及全球各地的廣告牌上展示。

評審Phil Schiller指，Konstantin以夜間模式拍攝的相片超有戲劇感，甚至有點像是冷戰時代間諜電影的開場鏡頭：寒意重重的霧氣在俄羅斯這片藍色山坡和積雪路面上瀰漫，明亮的紅燈襯托起這架孤獨的車輛，營造出一種未知的危機感。

而評審Brooks Kraft則同樣表示相片富有電影感，讓人感到好奇在這個積雪的偏僻地方究竟發生了什麼事情。而夜間模式為其精確捕捉光線中的藍色色調，還有卡車駕駛室內的白熾燈和卡車燈光等各種光線。

而這張冬日海邊村莊的相片，同樣來自俄羅斯莫斯科。評審Kaiann Drance表示，雖然這張相片看上去天氣寒冷，但是紅色小屋內照映著石頭的光線，帶給人絲絲暖意。

評審 Malin Fezehai 表示很喜歡紅色小屋燈光在冰天雪地之中所呈現的溫暖感覺。相片中的層次構圖營造出深入的感覺，讓人同時可以感受到當地的寒冷和暖意，讚揚這是一張非常出眾的冬夜風景相。

▲ Rustam Shagimordanov （俄羅斯莫斯科），iPhone 11

對於來自中國北京的這張照片，評審Jon McCormack表示，相片將iPhone出色之處展露無遺。隨時記錄生活上的瞬間，而不用考慮什麼燈光。這張相片本身轉瞬即逝、親和及令人身歷其境，呈現出非常真實的感覺。

▲ Yu Eric Zhang （中國北京），iPhone 11 Pro Max

以上照片全由iPhone 11系列的手機拍攝，配備夜間拍攝模式，可在低光環境中啟用，更可按照場景決定拍攝時間，調校延長曝光時間。

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責任編輯：施雯雯