【南韓疫情】三星5G旗艦機首賣銷情慘淡　Galaxy S20銷量僅為前代一半

▲ 三星首個全面支持5G的旗艦手機系列，因疫情拖累，銷情慘淡。

小米 （01810） 疫情期間推旗艦機小米10系列一度「賣斷市」。三星今年上半年首部全面支持5G的旗艦手機系列Galaxy S20，上周四（2月27日）於南韓首賣，卻因新冠肺炎疫情在本國肆虐導致銷情慘淡，銷量較前一代跌50%。

Galaxy S20系列手機預計本月全球開賣。據韓聯社引述知情人士報道，Galaxy S20系列首賣當日銷量約7.08萬部，數字遠低於前代Galaxy S10系列的首賣，去年3月Galaxy S10系列於南韓首日開賣，銷量為14萬部，而去年8月推出的Galaxy Note 10系列，首日更是大賣22萬部。

報道引述南韓電訊商員工表示，新機優惠大幅縮減，再加上新冠肺炎疫情在本國顯著升級，門市客源流失，影響新機銷售。此外，低於預期的電訊補貼措施，亦是銷售低迷的原因之一。

Galaxy S20系列手機售價在124.8萬至159萬韓圜之間（約8203至10451港元），有3種機型，分別為基本版S20、升級版S20+，以及頂級版S20 Ultra。手機全面支援5G，每種機型分為2個版本包括5G、4G LTE。

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