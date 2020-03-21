桑德斯無法團結民主黨 談何挑戰特朗普

2020年美國大選，民主黨初選大局已定，前副總統拜登（Joe Biden）形勢之佳令人意外，之前形勢大好的桑德斯（Bernie Sanders）選情失利，並傳出考慮退選，為何會大逆轉呢？

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獨立身份 與民主黨貌合神離

一切還是要回到桑德斯的立場。須注意，桑德斯雖競選民主黨總統提名，但他並非民主黨人，過去長期以獨立身份當參議員，他擺出的一直是挑戰建制的變革者姿態，民主黨作為傳統政黨，長期受到他很多批評。

桑德斯以變革為號召，吸引到很多支持，但要當民主黨代表，就不能一味攻擊，要團結民主黨不同光譜人士，但慣於藐視民主黨建制的他，顯然未習慣角色。

超級星期二失利，他的文膽在twitter發炮，斥拜登是保障民主黨人不會失業的計劃，確保事情不會有根本性改變。

確實，拜登競選運動欠缺出彩之處，因為他代表的中間路綫本來就是一種較為沉悶的路綫，難有出位的口號，及種種左翼人士慣用的豪言壯語，其辯論表現未見突出。

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過份攻擊建制 不利團結黨內

但他依然得到其他中間派民主黨人力撐，布蒂吉格（Pete Buttigieg）等人退選後，支持者集中票源，拜登反超前。這令桑德斯支持者極為憤怒，認為等同舞弊，不論拜登的競選運動多不濟，只要打個電話給黨友就能改變一切。

桑德斯支持者這種情緒化反應，正好解釋桑德斯為何失利，畢竟美國權力就是這樣運作，總統要一展抱負，亦要取得黨內議員支持，難免要權衡利弊、妥協，不能只顧理念，若桑德斯的團隊不接受這點，難打贏拜登，就算好彩勝選，也無法執政。

桑德斯提出的種種計劃，諸如全民醫保等，涉及的開支太過高昂，必然會有很多阻力，這時就需要說服議員，但習慣攻擊建制派的他能否做到？當候選人連民主黨也團結不了，談何挑戰特朗普（Donald Trump）？

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太堅持理念 同路人也被割席

桑德斯在今次競選運動，以至他數十年來的政治生涯，都並非以團結為主軸，立場與他相近的沃倫（Elizabeth Warren）等人同樣支持全民醫保，但提出較務實版本，即被桑德斯卻割席批評，視為背叛。

拜登則展示高明政治手腕，成功說服一眾黨友支持他，顯示他能團結民主黨，是穩陣選擇。拜登雖非自由派的首選，但相信不至太反感，拜登雖號稱中間派，但一旦跑出，仍將是史上數一數二進取的民主黨總統候選人。

桑德斯或許本質上沒有錯，但他畢竟是在競逐代表民主黨出戰，他爭取的是民主黨一派的領導，領導民主黨的官員，若視民主黨為敵人，民主黨人怎會信任他？看來很可能又要重演上屆情況，最後關頭功虧一簣了。

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