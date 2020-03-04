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【遊戲手機】騰訊小米合推黑鯊3系列　售價3499人幣起

金融經濟 19:21 2020/03/04

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騰訊黑鯊3系列遊戲手機正式發佈，為全球首部5G遊戲手機，由騰訊及小米旗下黑鯊科技合作研發。

騰訊 （00700） 聯同小米 （01810） 旗下黑鯊科技合作研發的5G遊戲手機正式發佈，包括騰訊黑鯊遊戲手機3和3 Pro兩款機型，售價最低3499元（人民幣，下同）。騰訊黑鯊3已開啟預售，3月6日上午10時正式銷售，騰訊黑鯊3 Pro則將於3月10日開啟預售，3月17日正式銷售。

小米董事長雷軍親自發文介紹新款手機，稱「作為5G時代的第一款遊戲手機，騰訊黑鯊3系列承載了5G遊戲時代的新使命，而且這次有騰訊遊戲加持，相信它一定能不負期望，為玩家提供更硬核的遊戲體驗。」

騰訊黑鯊3系列搭載高通Snapdragon 865處理器，支持業界最快閃存12G LPDDR5。續航能力上，騰訊黑鯊3配備4720mAh大容量電池，3 Pro則提供5000mAh超大電池，兩款手機僅需38分鐘即可充滿。

值得留意是，新機系列擁有行業最高的270hz觸控採樣率，屏幕響應速度最快可達24毫秒，騰訊黑鯊3為6.67吋AMOLED屏幕，3 Pro則為7.1吋、2K+分辨率、10.7億色超大屏幕。

此外，騰訊黑鯊3 Pro自帶升降遊戲按鍵。

售價方面，騰訊黑鯊3的8GB+128GB、12GB+128GB 、12GB+256GB分別售3499元、3799元、3999元。  騰訊黑鯊3 Pro的8GB+256GB、12GB+256GB則分別售4699元、4999元。

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