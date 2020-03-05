【精明消費】香港手機5G月費　如何最着數？每GB數據僅3.88元！

▲ 3香港率先公布5G月費計劃。

香港首個5G計劃終於出爐！很多人着眼於5G的速度，但其實一般手機使用不需太高速，反而是應該着眼用量，例如用youtube睇片，或用mytvsuper煲劇，不是需要5G速度，不過100GB數據才是吸引之處，但價錢如何？和記電訊 （00215） 旗下3香港公布，100GB數據最低標準月費僅需388元，其價格並非與市面上的4G計劃相差甚遠。到底4G與5G計劃每1GB價格有多大差距？ 購買哪個5G計劃最「着數」？

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以3香港的4G及5G計劃作比較，現時4.5G SIM計劃數據用量最高的計劃為月費428元，當中包括25GB本地數據，以及1 GB內地及港澳數據，若只以本地數據推算，4G每GB的費用約17.12元。而4G上台最貴的月費計劃為728元，只以本地數據及合約期24個月計，每GB費用約14.12元。

4G計劃 類型 標準月費 本地數據 本地通話 手機現金券（合約期） 1GB 4G費用（撇除優惠） 4.5G SIM 428元 25GB 無限 / 17.12元 上台 728元 25GB 無限 9000元（24個月）/11000元（36個月） 14.12元-16.9元 *以上數據來自3香港官網

即是說，4G每GB平均的價格是在10元以上，反之，5G月費計劃平均每GB只需約3元。雖然4G計劃100元左右有交易，整體看來價格較為相宜，但以每GB計算，5G計劃實在便宜得多。

是次3香港的5G計劃由388元起跳，另外，公司亦推出pre-5G早鳥限時優惠，月費538元可預訂即將推出的5G指定手機，至4月1日便可自動升級至5G計劃網絡，此前則配備本地15GB及內地＋港澳2 GB的數據。

綜觀目前3香港推出的5G計劃，減去手機現金券計，月費938元的出機上台計劃及pre-5G早鳥限時優惠最「着數」，每GB平均約3.1元。以普通的388月費計，每GB數據3.88元。

5G計劃 類型 標準月費 本地5G數據 本地通話 手機現金券 合約期 1GB 5G費用（撇除優惠） SIM上台 388元 100GB 無限 / 24 3.88元 688元 200GB 無限 / 24 3.44元 出機上台 638元 100GB 無限 6000元 24 3.88元 938元 200GB 無限 7500元 24 3.13元 pre-5G早鳥限時優惠＃ 538元 100GB 5500分鐘 8000元 36 3.16元 ＃優惠期至3月底，且4月才自動升級至5G計劃網絡

事實上，5G及4G的技術及速度大大不能相比。以下載影片為例，利用4G下載片長1小時的4K影片，需時3至5分鐘，用5G則少於10秒便能完成。

值得留意是，5G計劃最基本的數據用量達100GB，每GB的價格較低，速度亦較4G快得多，但正因有高速率、低延遲等優點，數據消耗量或會隨之快得多，日常生活反而會不自覺使用較平常多的流量。

5G與4G比較 項目 5G 4G 峰值速率（上傳、下載速度） 1-10 Gbps 0.1-1 Gbps 延遲（回應時間） 0.001秒 0.02-0.03秒 頻率 30-300 GHz 2-8GHz

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責任編輯：袁諾曦