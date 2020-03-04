Whatsapp終於可以用「Dark Mode」　幾步教你玩轉黑暗模式

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WhatsApp今日（3月4日）終於正式推出「Dark Mode」黑暗模式，iPhone及Android均可使用，在減輕眼睛負擔同時，亦可以為OLED屏節省用電。只需簡單幾步就可以由普通模式調校成Dark Mode。
如果手機更新至iOS 13或Android 10，當系統使用Dark Mode時，WhatsApp也會自動轉為Dark Mode。
iPhone手機
首先更新今日推出的WhatsApp應用，更新完後，打開「設定」>「熒幕與亮度」>「主題」下選擇深色。
Android手機
Android系統手機，除系統預設外，可人手選擇是否使用Dark Mode。
Android 9或之前系統，則要手動更換，打開「WhatsApp」>「設定」> 「對話」> 「主題」下選擇。
WhatsApp推出的Dark Mode除可以選擇暗黑主題之外，也提供新的暗黑版「Wallpaper」墻紙，分別為iPhone的暗黑色、Android的暗綠色。
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