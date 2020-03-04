  • 19°C
香港時間 : 2020304日 (三) 19:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【減息影響】聯儲局減息2原因 保消費者企業信心

環球經濟金融 18:43 2020/03/04

分享：

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，衝擊消費者支出。分析指，雖然美國聯儲局減息半厘應對，但也不排除經濟陷衰退的可能。貨幣政策無法恢復全球供應鏈，而且抗疫措施亦會阻礙政府推出其他刺激經濟措施；民眾自我隔離後，料經濟增長放緩。

【美國減息半厘影響懶人包】減息股市波動料未完　關於美國減息的10個Q&A

【減息影響】聯儲局美斯特：減息不是因為美股波動

Marketwatch分析指出，弔詭的是，隔離是控制疫情、又不破壞人口結構的唯一方法。財政和貨幣政策用以緩衝消費者和企業信心受挫，令其在疫情結束時，相對無損。

聯儲局減息前，大多分析師都認為，疫情對美國經濟的最大影響是中國和東亞其他地區的供應鏈受破壞，令美國製造商和零售商無法獲得商品。換言之，只會影響供應方，而不會影響需求方。不過，這個假設的前題有變──疫情持續擴散。

分析指，雖然美國聯儲局減息半厘應對，但也不排除經濟陷衰退的可能。

【減息影響】美國長債息跌穿1厘 低處未算低？

美股跌完未？ 恐未反映衰退及大流行風險

  • 全球經濟受衝擊

分析估計，美國、以至全球增長可能只是一個月前預期的一半。供應方受打擊，進而影響全球貿易、消費者信心和支出。

研究人員上周在疫情看似樂觀時表示，新冠肺炎很可能已經在華盛頓州傳播數周，而沒人知道。這是好壞參半的消息，好消息是致命性沒有想像般大，但壞消息是傳播力比預期大，意味疫情或未受控。

如果疫情在美國、歐洲和其他地區肆虐，對經濟影響抱樂觀態度將是錯判。經濟合作與發展組織（OECD）周一（2日）警告，如不能遏制疫情，第二季全球經濟可能會出現負增長。

高盛和德銀等多間大行重新評估疫情對經濟的影響。德銀料，美國經濟可能在第二季收縮；高盛預計，今季經濟零增長。

【美國疫情】疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做

【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office 

  • 自我隔離的影響

自願或強制隔離是應對疫情不可少的措施，旅行、外出用餐、娛樂活動、體育運動等活動減少；學校和託兒中心須關閉；乘坐公共交通工具的人數也下降。

高盛周日（1日）發表報告稱，美國服務消費佔國內生產總值（GDP）的10%至15%，將受壓；非食品消費佔16%，如果消費者不想購物，也可能面臨危險。

國會預算辦公室（CBO）估計，在疫情期間，用於食品服務、藝術和住宿的支出下跌約80%，公共交通支出跌67%。

如果無人外出，數百萬人或面臨失業、成千上萬企業面臨破產，這是消費者支出下滑的後果。休閒和酒店業員工超過1600萬人；約500萬人從事教育工作；受影響的運輸行業約有120萬員工。

若以同樣計法得出裁員數字，非農就業人數將減少約1600萬，失業人數為2008年金融海嘯的兩倍，是自1930年代大蕭條以來最嚴重。

【減息影響】聯儲局減息半厘 美股點解跌得仲勁？

【南韓疫情】擬向500萬人派消費券 計劃加撥770億抗疫

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，衝擊消費者支出。

記者：鄧燕君

相關文章

【美國疫情】疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做
今日
【美國疫情】疾控中心停止公佈疑似病例 各州自己做
【南韓疫情】「保持戰鬥準備」駐韓美軍無懼疫情重回軍營
今日
【南韓疫情】「保持戰鬥準備」駐韓美軍無懼疫情重回軍營
【伊朗疫情】暫釋放逾5萬囚犯 恐監獄易集體感染
今日
【伊朗疫情】暫釋放逾5萬囚犯 恐監獄易集體感染
【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋
今日
【澳洲搶購潮】廁紙被搶光 超市限購4袋
【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office
今日
【美國疫情】大行測試後備辦公室 摩通擬Home Office
疫情 傳染病 貨幣政策 經濟 裁員 減息 GDP 就業人數 美國 美國聯儲局

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月04日 時間19:00）

下一篇文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%
【歐洲疫情分佈圖】意大利激增至80死 佔歐洲95%
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
【北美疫情】搶廁紙無分國界 加拿大恐慌蔓延
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試
【美國疫情分佈圖】增至9死 華府擴大病毒測試
【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病
【日本疫情分佈圖】突破千宗 日本8大地方全染病
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日