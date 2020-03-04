【減息影響】聯儲局減息2原因 保消費者企業信心

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，衝擊消費者支出。分析指，雖然美國聯儲局減息半厘應對，但也不排除經濟陷衰退的可能。貨幣政策無法恢復全球供應鏈，而且抗疫措施亦會阻礙政府推出其他刺激經濟措施；民眾自我隔離後，料經濟增長放緩。

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Marketwatch分析指出，弔詭的是，隔離是控制疫情、又不破壞人口結構的唯一方法。財政和貨幣政策用以緩衝消費者和企業信心受挫，令其在疫情結束時，相對無損。

聯儲局減息前，大多分析師都認為，疫情對美國經濟的最大影響是中國和東亞其他地區的供應鏈受破壞，令美國製造商和零售商無法獲得商品。換言之，只會影響供應方，而不會影響需求方。不過，這個假設的前題有變──疫情持續擴散。

▲ 分析指，雖然美國聯儲局減息半厘應對，但也不排除經濟陷衰退的可能。

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全球經濟受衝擊

分析估計，美國、以至全球增長可能只是一個月前預期的一半。供應方受打擊，進而影響全球貿易、消費者信心和支出。

研究人員上周在疫情看似樂觀時表示，新冠肺炎很可能已經在華盛頓州傳播數周，而沒人知道。這是好壞參半的消息，好消息是致命性沒有想像般大，但壞消息是傳播力比預期大，意味疫情或未受控。

如果疫情在美國、歐洲和其他地區肆虐，對經濟影響抱樂觀態度將是錯判。經濟合作與發展組織（OECD）周一（2日）警告，如不能遏制疫情，第二季全球經濟可能會出現負增長。

高盛和德銀等多間大行重新評估疫情對經濟的影響。德銀料，美國經濟可能在第二季收縮；高盛預計，今季經濟零增長。

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自我隔離的影響

自願或強制隔離是應對疫情不可少的措施，旅行、外出用餐、娛樂活動、體育運動等活動減少；學校和託兒中心須關閉；乘坐公共交通工具的人數也下降。

高盛周日（1日）發表報告稱，美國服務消費佔國內生產總值（GDP）的10%至15%，將受壓；非食品消費佔16%，如果消費者不想購物，也可能面臨危險。

國會預算辦公室（CBO）估計，在疫情期間，用於食品服務、藝術和住宿的支出下跌約80%，公共交通支出跌67%。

如果無人外出，數百萬人或面臨失業、成千上萬企業面臨破產，這是消費者支出下滑的後果。休閒和酒店業員工超過1600萬人；約500萬人從事教育工作；受影響的運輸行業約有120萬員工。

若以同樣計法得出裁員數字，非農就業人數將減少約1600萬，失業人數為2008年金融海嘯的兩倍，是自1930年代大蕭條以來最嚴重。

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▲ 新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，衝擊消費者支出。

記者：鄧燕君