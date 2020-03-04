【空軍戰報】減息利淡銀行息差 淡友圍攻恒生中銀

美國突然大幅減息半厘，未為港股帶來支持，受累減息的本地銀行股全綫大跌之餘， 更成淡友圍攻對象。恒生 （00011） 、中銀 （02388） 分別以逾五成及四成沽空比率，包辦藍籌最高沽空比率首兩位。

港交所 （00388） 股票沽空數據顯示，恒生今錄近8.3億元沽空額，相對股份成交15.3億元，沽空比率達53%，為50隻藍籌中最高；中銀 （02388） 沽空額2.4億元，沽空比率41%跟隨其後。

恒生、中銀今日分別大跌4%及2.4%，滙豐 （00005） 亦再跌2.3%，股價一度試穿51元關，見逾3年半低位。滙豐沽空比率由日前的53%，稍降至31%。

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另一本地銀行股東亞 （00023） ，今日錄得逾3,700萬元沽空成交，為去年6月中以來最高沽空額，沽空比率亦逾30%。

盡管以滙豐香港為首本地銀行已先後公布，不會隨美國減息，但港元拆息因應美國減息全綫下滑，亦利淡銀行息差收入。

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撰文：劉德斌