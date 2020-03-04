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Mario Kart Tour下周支援多人模式　留家也可與友「鍊車」！

科技 18:40 2020/03/04

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最近疫情嚴重，不少人都選擇減少外出。但留在家中又有什麼好做呢？假如你是賽車遊戲Mario Kart的粉絲，好消息來了！任天堂日前宣佈將會在香港時間3月9日的中午12時開始，為手機遊戲Mario Kart Tour開放多人模式，最多可支援8名玩家同場。

Mario Kart在去年9月底推出，營運初期介面上已可見多人連線模式，惟該功能一直未有開放，玩家只能跟電腦對戰。官方經過多月測試後，終於正式推出多人連線模式。除了可以網上對戰，玩家亦可以跟朋友家人面對面對戰，多人模式最多可支援8名玩家同場。

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根據官方 Facebook 所提供的資料，多人連線模式將分為「With Friends or Others Nearby」、「Standard Races」及「Gold Races」三種連線模式，各個模式分別如下：

With Friends or Others Nearby：可自訂的遊戲規則，與其他朋友或附近的人比賽，但不會提升你的玩家排名。

Standard Races：毎日將隨機抽出「100cc / 有 Fever」及「100cc / 雙道具」其中一個模式，玩家排名最多可升降到E至A。

Gold Races：只有擁有黃金通行證（Gold Pass）的玩家才能遊玩該模式，毎日將隨機抽出「150cc / 有 Fever」、「150cc / 雙道具」、「200cc / 有 Fever」及「200cc / 單道具」四個模式中抽出一個進行比賽，玩家排名最多可升降到E至S。

作為Mario Kart的簡化版，Mario Kart Tour的操作非常簡單，只需左右移動轉方向和點擊屏幕使用道具。而且，Mario Kart Tour遊戲基本為免費，但如果想選擇自訂角色或賽車就需要額外付費，遊戲亦有設定月費訂閱計劃以解鎖特別道具及模式。

責任編輯：施雯雯

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