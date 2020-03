Mario Kart Tour下周支援多人模式　留家也可與友「鍊車」！

最近疫情嚴重,不少人都選擇減少外出。但留在家中又有什麼好做呢?假如你是賽車遊戲Mario Kart的粉絲,好消息來了!任天堂日前宣佈將會在香港時間3月9日的中午12時開始,為手機遊戲Mario Kart Tour開放多人模式,最多可支援8名玩家同場。

Mario Kart在去年9月底推出,營運初期介面上已可見多人連線模式,惟該功能一直未有開放,玩家只能跟電腦對戰。官方經過多月測試後,終於正式推出多人連線模式。除了可以網上對戰,玩家亦可以跟朋友家人面對面對戰,多人模式最多可支援8名玩家同場。

根據官方 Facebook 所提供的資料,多人連線模式將分為「With Friends or Others Nearby」、「Standard Races」及「Gold Races」三種連線模式,各個模式分別如下:

With Friends or Others Nearby:可自訂的遊戲規則,與其他朋友或附近的人比賽,但不會提升你的玩家排名。

Standard Races:毎日將隨機抽出「100cc / 有 Fever」及「100cc / 雙道具」其中一個模式,玩家排名最多可升降到E至A。

Gold Races:只有擁有黃金通行證(Gold Pass)的玩家才能遊玩該模式,毎日將隨機抽出「150cc / 有 Fever」、「150cc / 雙道具」、「200cc / 有 Fever」及「200cc / 單道具」四個模式中抽出一個進行比賽,玩家排名最多可升降到E至S。

作為Mario Kart的簡化版,Mario Kart Tour的操作非常簡單,只需左右移動轉方向和點擊屏幕使用道具。而且,Mario Kart Tour遊戲基本為免費,但如果想選擇自訂角色或賽車就需要額外付費,遊戲亦有設定月費訂閱計劃以解鎖特別道具及模式。

責任編輯:施雯雯