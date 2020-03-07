聯儲局重手減息但美股繼續跌　市場到底怕甚麼？

美國聯儲局本周二（3日）突然緊急減息半厘，惟減息消息未撐起股市。減息以來至本周四收市，美股跌逾2%；亞太區股市表現也強差人意（見下表）。環球央行相繼放水，但未令市場振奮，投資者到底怕甚麼？

相關文章：【加拿大減息】加拿大減息半厘緊隨美國 環球央行救市措施一文看清

指數 美國減息以來表現（%） 日經225 -2.8% 恒指 -0.6% 上證綜指 +2.1% 台灣TAIEX +1.4% 韓國KOSPI +1.9%

區內主要股市刺激不大

亞洲區內股市走弱各有因由。美國減息影響，美元普遍走低，受日圓升值影響，日本出口股表現受壓。至於香港，美國減息將影響銀行淨息差，本地銀行股下挫，成拖低大市原因。A股及韓股則受惠刺激經濟政策。

美國情況值得關注

過去經驗，減息降低融資成本，有利資產價格。不過，在新冠肺炎疫情全球蔓延，投資者目前信心薄弱，紛紛迴避風險資產。部分投資者將儲局重手減息半厘的表現解讀為當局對新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情的看法非常負面，憂慮對美國經濟造成重大衝擊有關。市場目前預期聯儲局將於本月17日至18日的議會會議上再減息，美國十年債息曾跌穿0.8厘，若說市場現處於恐慌狀態也不為過。

全球死亡率達3.4%

新冠肺炎疫情已衝擊全球第二大經濟體中國，市場普遍預期中國首季經濟會急速放緩。另一邊廂，美國再新增新冠肺炎死亡個案；世衞指出新冠肺炎全球死亡率達3.4%。若美國發生社區爆發，後果可能較中國嚴重。

外電報道，美國衛生及公共服務部的數據顯示，美國90%的個人防護設備依賴進口，中國更是主要供應者。在口罩短缺，以及美國人沒有戴口罩的文化下，一旦發生社區爆發，情況或相當嚴峻。另外，根據GDP構成部分，美國經濟相當依賴消費，而根據中港情況，疫情對消費打擊相當大。換言之，疫情一旦在美國擴散，對實體經濟的影響只是遲早的問題。若不幸言中，全球第一、第二大經濟體也出事，全球經濟情況可能相當堪虞。

相關文章：

基金券商如何看美國減息半厘？ 美銀：今年上半年將會減息1厘（第五版）

【減息影響】1個月HIBOR跌至1年低、滙豐不減P H按供樓利息暫難變